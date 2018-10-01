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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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19 Февраля 2016, 19:31 | Часовой пояс
В Хабаровском крае внедряются новые механизмы государственной поддержки крупных инвесторов
Один из них - предоставление земельного участка в аренду без торгов. Эта процедура регламентируется специальным краевым законом, который был принят в прошлом году. Уже появились первые заявки от инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, для упрощенного получения земли в аренду необходимо выполнить ряд условий. Главное из которых - сумма заявленных инвестиций. Если инвестор планирует реализовать свой проект в Хабаровске, то сумма вложений должна составлять не менее 500 млн рублей, в Комсомольске-на-Амуре - 200 млн рублей, на территории муниципальных районов - от 50 млн рублей. Бизнес-план и заявку на признание проекта приоритетным и масштабным будет рассматривать инвестиционный совет при правительстве края. В случае одобрения выпускается отдельное распоряжение губернатора края, согласно которому муниципалитет и предоставляет земельный участок.
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