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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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20 Июля 2015, 13:28 | Часовой пояс
Индийская Enso Group планирует принять участие в развитии острова Большого Уссурийского в Хабаровском крае
Индийский промышленный конгломерат Enso Group проявляет интерес к участию в ряде инвестпроектов на Дальнем Востоке, в том числе в проекте по развитию российской части острова Большого Уссурийского (Хабаровский край).
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ встретились в Москве с председателем совета директоров Enso Group Винаем Малу.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом развития Дальнего Востока и Enso Group.
Теги: enso group инвестпроекты
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