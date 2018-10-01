|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 09 Октября, 17:14 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018
09.10 |Медведев: России удалось избежать экономического кризиса
09.10 |В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
09.10 |Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
09.10 |Ряд гостиниц Владивостока накажут за нарушения миграционного законодательства
09.10 |Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Мая 2014, 08:20 | Часовой пояс
Система гидрологического мониторинга реки Амур выйдет на новый уровень
В 2014 году система гидрологического прогнозирования в бассейне реки Амур будет существенно расширена и модернизирована. Соответствующий технический проект уже утвержден Росгидрометом. Финансирование будет вестись за счет федерального бюджета.
Как сообщил заместитель руководителя Дальневосточного гидрометцентра Вячеслав ПАРШИН, выделенные средства позволят восстановить все 35 гидропостов, поврежденных наводнением 2013 года, а также заново отстроить разрушенную гидрологическую станцию в г. Хабаровске.
Помимо этого, в рамках модернизации гидрологической сети будет создано 23 новых автоматических гидрологических комплекса. Из них 11 будет установлено на участке реки Амур от с. Джалинда Амурской области до с. Богородского Хабаровского края, еще 12 комплексов появятся в бассейнах Зейского и Бурейского водохранилищ. Дополнительно будет восстановлено 7 автоматических гидрологических комплексов в бассейне реки Хор в Хабаровском крае, которые также пострадали от прошлогоднего наводнения.
Теги: наводнение Росгидромет
Loading...
Новости раздела
- Первое село на дальневосточном гектаре
- Советская Гавань станет Свободным портом
- В Хабаровском крае медучреждения выставили на конкурс
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- Новый авиатерминал Хабаровска готовится к взлету
- Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить
- День корейского инвестора впервые пройдет в России
- Компания "Торэкс" в ходе торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре
- В Хабаровском крае порто-франко смещают к границам с Китаем
- Дальневосточные железнодорожники провели уникальную погрузочную операцию в Хабаровском речном порту
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.