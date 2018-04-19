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Среда| 25 Апреля, 06:55 |
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Новый авиатерминал Хабаровска готовится к взлету
Общий объем инвестиций в строительство нового терминала внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м составит около 5 млрд рублей. Он существенно увеличит пропускную способность аэропорта: по прогнозам, в следующие десять лет пассажиропоток хабаровского авиаузла удвоится (до 4 млн пассажиров в год). Проект развития аэропорта Хабаровск (Новый) включает в себя реконструкцию аэродромного комплекса, строительство терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны коммерческого развития AirCity.
«Новый терминал, который мы закладываем сегодня, спроектирован по самым современным стандартам обслуживания пассажиров. Мы провели тендер и выбрали подрядчика, который имеет большой опыт строительства именно таких объектов. Сроки поставлены жесткие, но мы с задачей справимся», - сказал председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.
Строить новый авиатерминал будут с использованием принципов государственно-частного партнерства. Строительная площадка расположена на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». 8 млрд рублей федеральных средств направлены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)». 4 млрд рублей предоставлены инвестору Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Внешэкономбанком.
Как отметил генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, при реализации проекта были применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию: правительство одобрило тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры. Это позволяет инвесторам прогнозировать доходность вложений, что крайне важно при долгосрочных инвестициях в инфраструктуру.
Генеральным подрядчиком строительства выступит турецкий консорциум Лимакмаращстрой (LimakMarashstroy), имеющий обширный международный опыт инфраструктурного строительства и построивший с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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