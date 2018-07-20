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Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
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В Хабаровском крае медучреждения выставили на конкурс
Это межрайонный онкологический центр и станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре, и лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Заявки принимаются до 16 июля. Торги пройдут 20 июля, сообщает www.khabkrai.ru.
Работы по возведению межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Амурске планируется начать в сентябре этого года и завершить в 2020 году. На эти цели из средств федерального и краевого бюджетов выделено более 2 млрд рублей. Учреждение будет состоять из трех объектов. Также в этом году в Комсомольске-на-Амуре планируется приступить к строительству новой станции скорой медицинской помощи. Общая стоимость объекта составляет 195 млн рублей. Строительные работы власти региона намерены завершить в 2019 году.
В этом году начнется строительство лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Общая стоимость объекта составляет более 2 млрд рублей. Завершить строительство учреждения планируется в 2020 году.
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