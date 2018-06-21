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23 Августа 2014, 23:54 | Часовой пояс

Хабаровский край и Беларусь стали ближе

В Минске на встрече губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА и президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО обсуждались новые долгосрочные перспективы сотрудничества, открывающиеся между нашими странами с созданием Евразийского экономического союза.

По данным отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Хабаровске, в 2013 г. товарооборот между Беларусью и Хабаровским краем составил $18,1 млн и вырос на 60,2%. Торгово-экономические связи наиболее активно развиваются в области поставок машин, оборудования и техники белорусского производства.

- Для нас, как для субъекта Российской Федерации, важно уже сегодня включиться в интеграционные процессы, вывести их на качественно новый уровень, - отметил Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, создана хорошая база: белорусские предприятия и научные организации входят в состав участников территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края, выстроены кооперационные связи между предприятиями в разных отраслях, начиная от продукции легкой и пищевой промышленности и заканчивая энергетическим оборудованием.

Ведутся переговоры о сотрудничестве между целым рядом новых предприятий. По мнению Хабаровского губернатора, особенно перспективны двусторонние связи в области сельского хозяйства.

По информации правительства Хабаровского края, ориентировочная текущая потребность хабаровских производителей сельскохозяйственной продукции в белорусской хозтехнике составляет 125 единиц, включая тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны. Правительство края готово рассмотреть вопрос ее поставки по лизингу с возмещением лизинговых платежей в размере до 60% до 50 единиц в год. Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Хабаровске и Министерство промышленности Республики уже создали единый центр поставок белорусской продукции сельскохозяйственного машиностроения в Хабаровский край и ее гарантийного и послегарантийного обслуживания. Кредитование производственной базы возьмет на себя Хабаровское отделение ОАО «Россельхозбанк». А краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает проработать с РУП «Минский тракторный завод» вопрос о возможности создания сборочного производства.

Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина» (КнААЗ), ОАО «12 Авиационный ремонтный завод» и ОАО «Дальэнергомаш» имеют тесные кооперационные связи с целым рядом промышленных предприятий Беларуси: «558 Авиационный ремонтный завод», Витебский завод электроизмерительных приборов, Минский завод «СВТ», Минский подшипниковый завод и др.

В свою очередь, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь оказались интересны достижения Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства в области селекции сои.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Хабаровском крае осуществляли деятельность 5 предприятий с инвестициями из Республики Беларусь, в том числе одно со 100%-ным белорусским капиталом и 4 совместных. Это составляет всего 1% от общего количества зарегистрированных в крае предприятий с иностранными инвестициями. Между тем Вячеслав Шпорт уверен, что инновационное сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, авиа- и судостроение, создает все предпосылки для дополнительного привлечения в край белорусских инвестиций. Этому способствует и решение, принятое в 2012 году, о создании инновационного территориального кластера Хабаровского края с участием ряда промышленных и научных организаций Республики Беларусь. В него вошли Белорусский национальный технический университет, Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Научно-техническая ассоциация «Оптика и лазеры», объединяющая 18 предприятий и организаций.

Поездка в Минск станет новым импульсом в расширении сотрудничества Хабаровского края с Республикой Беларусь. За ней последует обмен опытом в разных областях экономики, появление новых торговых связей. Регион возьмет все лучшее, чем может с ним поделиться Республика Беларусь, в свою очередь предоставив белорусскому бизнесу широкие возможности для работы в Хабаровском крае.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август,  2014 год.

 

Теги: сотрудничество  Беларусь 


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