|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Советская Гавань станет Свободным портом
Соответствующие изменения будут внесены в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Закон направлен на расширение перечня территорий муниципальных образований, находящихся под действием режима порто-франко.
По словам статс-секретаря - заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла ВОЛКОВА, 15 инвесторов готовы стать резидентами Свободного порта и реализовать свои проекты в Советско-Гаванском районе. Это проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств, предприятия по производству морепродуктов, лососевого рыбоводного завода, комплекса сортировки твердых коммунальных отходов и другие. По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций составит более 54 млрд рублей. В процессе реализации инвестпроектов будет сформировано более 1,8 тысячи новых рабочих мест.
- Советская Гавань станет Свободным портом
- В Хабаровском крае медучреждения выставили на конкурс
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- Новый авиатерминал Хабаровска готовится к взлету
- Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить
- День корейского инвестора впервые пройдет в России
- Компания "Торэкс" в ходе торгов приобрела завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре
- В Хабаровском крае порто-франко смещают к границам с Китаем
- Дальневосточные железнодорожники провели уникальную погрузочную операцию в Хабаровском речном порту
- Проект по переработке леса в Солнечном районе получит господдержку
-
Наши партнеры17 Июля 2018, 10:15Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
Loading...RedTram17 Июля 2018, 10:00Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
17 Июля 2018, 09:15Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
Приглашаем Вас пройти платный опрос от наших партнёров. Пройдя опрос вы получаете возможность получить денежный приз. Эта возможность будет Вам доступна ещё 10 часов. Поспешите! --> 5J97S. TK
Авторизация: