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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Объем добычи платины в Хабаровском крае вырос почти на 18%
В этот период добычу золота и серебра на территории региона вели 20 предприятий. Одна компания работала на месторождении россыпной платины.
По данным минприроды, добыча драгметаллов в Хабаровском крае ведется с опережением плановых заданий, установленных министерством. За 6 месяцев объем извлеченного золота составил 8,28 тонны (101,3% от плана), серебра - 45,33 тонны (115,6% от плана), платины - 1,01 тонны (112,4% от плана). По серебру и платине результаты оказались выше, чем в аналогичный период прошлого года, - на 4,8% и 17,6% соответственно.
Основной объем драгметаллов добыт предприятиями, которые специализируются на рудном золоте. Это ЗАО «Многовершинное» и ООО «Белая Гора» в Николаевском районе, ОАО «Охотская горно-геологическая компания» в Охотском районе, ОАО «Амур Золото» в Аяно-Майском районе и ООО «Ресурсы Албазино» в районе им. Полины Осипенко. На них приходится 85% золота, полученного за первое полугодие 2014 года.
Объем добычи россыпного золота в этот период составил 1,24 тонны. Это на 40,9% опережает плановое задание и на 6,1% больше уровня 2013 года.
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