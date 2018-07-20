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26 Января 2016, 17:32 | Часовой пояс
Паромную переправу в Ванино реконструируют
Паромную переправу Ванино - Холмск впервые за 42 года ее существования ожидает масштабная реконструкция. Изменения связаны со строительством двух новых судов, которые будут курсировать по морской дороге до Сахалина
«Для нового парома будет дноуглубление до полутора метров, в отличие от старых, уже существующих. В пределах двадцати тысяч кубов грунта будет изъято», - рассказал главный инженер ванинского филиала «Росморпорта» Геннадий ЛЯХОВ.
Реконструкция паромной переправы была предусмотрена еще в 2008 году федеральной программой. По последним планам реконструкцию должны начать в 2018-м.
Теги: Росморпорт
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