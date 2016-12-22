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На развитие участка Комсомольск - Советская Гавань направят 4 млрд рублей
«Работы на железнодорожном участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань ведутся в рамках проекта по развитию инфраструктуры Восточного полигона. Более 3,9 млрд рублей направят на его развитие в 2016 году», - сказал Маклыгин, добавив, что до конца 2018 года на участке планируется ввести в эксплуатацию объекты на сумму более 10 млрд рублей. «Это восемь станций после реконструкции, три разъезда, вторые пути на двух участках, двухпутная вставка на одном перегоне», - уточнил начальник ДВЖД.
По словам Маклыгина, в результате реализации всего проекта суммарные возможности инфраструктуры по перевозке грузов в направлении Ванинского транспортного узла возрастут к уровню 2013 года в два раза, а в порты и пограничные переходы Приморья - в 1,6 раза.
Как отметили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, названные начальником магистрали показатели соответствуют основным параметрам проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало- Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей, утвержденного правительством РФ.
Развитие линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань началось с комплексной реконструкции участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля. С 2008 по 2015 годы помимо ввода нового тоннеля удлинены существующие и уложены новые приемо-отправочные пути на 15 станциях и 1 разъезде, построены 12 новых разъездов, 1 станция, 3 двухпутные вставки и вторые пути на 6 участках. Это позволило более чем в два с половиной раза увеличить провозную способность на этом железнодорожном направлении.
Общая стоимость проекта по реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань оценивалась РЖД в 59,8 млрд рублей, 23,6 млрд рублей израсходовано на строительство нового Кузнецовского тоннеля.
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