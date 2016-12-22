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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Проект по переработке леса в Солнечном районе получит господдержку
Проект по выпуску строганных и профилированных пиломатериалов в п. Березовом Солнечного района края реализует компания «Азия Лес». Объем заявленных частных инвестиций - 7,62 млрд рублей. Размер государственной поддержки на развитие инфраструктуры составит 850 млн рублей. Часть средств будет выделена уже в этом году. По информации министерства природных ресурсов края, деньги позволят построить участок дороги с мостовым переходом через реку Немелен.
В рамках проекта в регионе будут созданы мощности по ежегодному производству 330 тыс. кубометров пиломатериалов, 290 тыс. кубометров технологической щепы и 84 тыс. тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест.
В настоящее время на краевом уровне рассматривается возможность включения инвестпроекта компании «Азия Лес» в ТОСЭР «Комсомольск».
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