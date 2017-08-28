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Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить
Уссури плавно и мощно несет свои воды навстречу Амуру. На водной глади в хорошую погоду бликуют солнечные лучи, над ее поверхностью с криками проносятся маленькие речные чайки. Так было испокон. Однако на Амурской протоке, которая соединяет две пограничные реки, течение упирается в насыпную дамбу, уходящую на несколько десятков метров к центру русла, и, огибая ее слева, образует тихую заводь, на берегу которой расположился туристический комплекс «Заимка Плюснина».
Назван он в честь известного купца и мецената Андрея Федоровича Плюснина, жившего в Хабаровске в XIX веке. Стараниями компании «Дальрео» приватный уголок амурского промышленника превратился в излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы Хабаровского края. В уникальный природный ландшафт удачно вписаны аллеи для прогулок, зоны активного отдыха, ресторанчики, пляж. На причале рукотворного заливчика поднялся речной вокзал в русском стиле - здание голубого цвета с радостными окнами и золоченым шпилем, здесь в сентябре будет открыт погранпереход с Китаем. Невдалеке заканчивается обустройство «Русской деревни», в которой будут представлены быт и традиции первых русских поселенцев и коренных народностей Приамурья. Центром комплекса стал недавно построенный звездный отель «Ривьера Парк» с бассейном и бизнес-холлом, в котором и прошел первый Амурский форум.
Повестка форума органична для этого места и актуальна в общем контексте приграничного сотрудничества России и Китая. Мероприятие подоспело как нельзя вовремя. Через год официально финиширует «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики» на 2009-2018 годы». На пороге десятилетия ее существования не грех оглянуться на пройденный путь и посмотреть, куда мы пришли, если пришли вообще. Документ, между прочим, объемистый, но при этом довольно конкретный, давайте заглянем в него.
В сфере развития приграничной инфраструктуры, например, было предусмотрено 17 мероприятий. В их числе строительство и реконструкция 25 объектов, включающих пункты пропуска и обеспечивающую их инфраструктуру, на китайской стороне и 13 - на российской. Взаимодействие в транспортной отрасли обозначено в качестве 15 мероприятий в области железнодорожного, авиационного, морского и автомобильного транспорта. Программа декларировала создание восьми зон научно-технического сотрудничества, из них две зоны в Приморском крае (во Владивостоке и Партизанске), одна в Амурской области и пять зон в Китайской Народной Республике (в Харбине, Муданьцзяне, Чаньчуне, Ляонине и Даляне). Также стороны договорились совместно осваивать Большой Уссурийский остров в Хабаровском крае. Общая «ведомость» включает 57 российских и около 100 китайских проектов регионального сотрудничества.
Даже невооруженным глазом видно, что за оставшиеся полтора года Программу в полном виде не осилить. Взять хотя бы ситуацию на Большом Уссурийском острове. Намерение совместно осваивать его территорию пока осталось лишь декларацией. Участники проекта пока возятся каждый на своей стороне. Китайцы построили инженерные коммуникации, транспортную сеть, пограничную инфраструктуру, и их сторона острова выглядит уже довольно привлекательно. Мы на своей стороне закончили строительство моста через Амурскую протоку, сделали погранпереход, и пока этим и ограничились. Дорог нет, приличных строений тоже. Местные власти и бизнес по обе стороны границы ждут решения государевых мужей, что и как делать дальше. Надо ли говорить, что ситуация с десятками других масштабных проектов не лучше.
Российские эксперты с самого начала обращали внимание на асимметричность ключевых моментов приграничного сотрудничества с точки зрения отраслевой структуры. Наши территории были ориентированы на экспорт в основном сырья (леса, руды, морепродуктов) с невысокой добавленной стоимостью, в то время как китайские партнеры - на поставку продукции глубокой переработки химической промышленности, металлургии и машиностроения из наших же ресурсов. Поэтому в этой Программе четко прослеживалась заинтересованность Китая в развитии транспортно-логистической инфраструктуры приграничных территорий, строительстве новых и модернизации существующих погранпереходов, и куда меньше - в инвестировании капитала для создания перерабатывающих производств на приграничных российских территориях.
- Эту программу нужно сдать в утиль, - считает хабаровский политолог Евгений ЧАДАЕВ. - Свою роль она сыграла, аккумулировав внимание к вопросам приграничного сотрудничества, не более. В 2015-м российские власти утвердили концепцию развития приграничного сотрудничества, в которой определили в качестве основных игроков муниципалитеты, взаимодействие на низовом уровне между российскими и китайскими партнерами напрямую. Вот это уже - практический документ, и от него нужно отталкиваться в налаживании приграничных контактов.
За что и взялись с энтузиазмом власти приграничных территорий. Накануне Амурского форума я побывал в ЕАО, где в рамках территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» создается российско-китайский производственный кластер. В состав ТОР в настоящее время включены четыре площадки в разных районах ЕАО, и на них довольно активно входят китайские инвесторы. Помимо того что они традиционно инвестируют в переработку железорудного сырья (на месторождении Петропавловском), логистику (возведение моста через Амур и создание логистической инфраструктуры в селе Нижнеленинском), так еще и строят Биробиджанский завод металлоконструкций. Это предприятие со 100-процентным китайским капиталом, занимающееся выпуском металлоконструкций и сэндвич-панелей. Завод строится на площадке «БирЗМ», расположенной в пригороде Биробиджана.
В настоящее время уже действует первая очередь предприятия, которая расположена на территории 1,5 гектара. Вторая очередь займет 8 гектаров. Там полным ходом возводятся новые цеха и административные здания. Общий объем инвестиций в проект нового завода составляет 1,5 млрд рублей, уже освоено порядка 500 млн рублей. После ввода в эксплуатацию второй очереди завод будет выпускать 30 000 тонн металлоконструкций и 22,5 тысячи квадратных метров сэндвич-панелей в год. Аналогов этому предприятию в ДФО нет, продукция уже востребована. Власти ЕАО не намолятся на проект, обещающий солидные поступления в региональный бюджет и почти полтысячи новых рабочих мест.
- Китайский бизнес инвестировал деньги в создание предприятия по нескольким причинам, - рассказал мне председатель совета директоров этой компании Павел САУТИН. - Во-первых, есть активный спрос на продукцию, мы, например, уже построили цельнометаллический мост длиной 207 метров через горную речку на севере Хабаровского края по заказу компании «Азия Лес». Во-вторых, в связи с ростом курса доллара в России относительно недорогая рабочая сила. И, в-третьих, весьма привлекательны для инвесторов налоговые преференции, действующие в рамках ТОР. Все это разворачивает китайский капитал в сторону России.
В Хабаровском крае с ТОРами тоже все в порядке. Их две: ТОСЭР «Хабаровск» и ТОСЭР «Комсомольск», и к ним внимательно приглядываются китайские бизнесмены. В рамках ТОСЭР «Комсомольск», например, активно обсуждается проект по строительству целлюлозно-бумажного комбината, который намерена реализовать китайская госкорпорация China Chengtong Holdings Group. Производство планируется разместить в Амурске, вложения оцениваются в более чем $1 млрд, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Федеральные и краевые власти готовы предоставить этому проекту статус резидента ТОР. На подходе еще три крупных совместных проекта: два в сфере лесопереработки и один по разработке золоторудного месторождения. Благодаря режиму ТОСЭР размещать свои предприятия на территории Хабаровского края китайским инвесторам стало выгодно.
- Для правительства Хабаровского края развитие сотрудничества с Китаем является важнейшим направлением, - заявил с трибуны Амурского экономического форума министр международного и межрегионального сотрудничества краевого правительства Вячеслав ДИАНОВ. - В крае разработана программа развития приграничных территорий до 2020 года, и мы ей следуем. Сегодня у нас зарегистрировано 39 предприятий с китайскими инвестициями, большинство из них - в торговле, строительстве, сельском хозяйстве, туризме. Среднеговодой торговый оборот с провинцией Хэйлунцзян достиг миллиарда долларов, что является почти половиной всего внешнеторгового оборота края. Растет турпоток в обе стороны границы, строятся новые погранпереходы, гостиницы. В 2016 году Приамурье посетило 24 тысячи китайских туристов. Мы видим, что приграничное взаимодействие в последние годы реально набирает силу, и мы вовлекаем в него как можно больше наших производителей, создаем для этого необходимые площадки. В прошлом году провели сельскохозяйственный форум в Вяземском районе, на который приехало много китайских бизнесменов. В этом году эстафету подхватил Хабаровский район, на Амурский форум собрались делегации из всех приграничных муниципалитетов для живого общения с китайскими партнерами, - подытожил выступление Вячеслав Дианов.
Делегация провинции Хэйлунцзян также приехала на форум представительным составом: мэры городов Цзямусы, Фуюань и Суйфэньхэ, представители крупнейших компаний - всего около 150 человек во главе с заместителем губернатора госпожой Цзя ЮЙМЭЙ. Китайский вице-губернатор была настроена по-деловому. «Ближний сосед лучше дальней родни», - приветствовала она хозяев и дальше изложила свое видение добрососедских отношений, призвав использовать свои сильные стороны, развивать производство и взаимовыгодную торговлю. С этой целью вице-губернатор предложила создать электронную биржу деловых контактов и приграничные экономические парки по глубокой переработке сырья и изготовлению высокотехнологичных товаров, заняться, наконец, совместным освоением Большого Уссурийского острова. В этом русле на форуме и развернулась дискуссия.
Ключевой темой деловой повестки стало развитие инвестиционного сотрудничества. Хабаровские предприниматели презентовали около двадцати проектов в различных отраслях: сельском хозяйстве, рыбопереработке, производстве мясо-молочной продукции, кондитерских изделий, мороженого, а также в производственной сфере и газодобыче. Среди них - предложения от поставки в Китай продуктов питания без посредников до реализации крупных инвестиционных идей. В частности, развитие производственного комплекса по выращиванию семги, строительство сельскохозяйственного рынка в селе Тополеве, туристического комплекса «Русская деревня», создание «Экоагрофермы» в селе Константиновка, строительство завода по производству сжиженного газа, расширение рынков сбыта резидентов площадки ТОСЭР «Ракитное» и другие. Также на форуме обсудили вопрос совместного развития торговых приграничных отношений. Свою продукцию на ярмарке, прошедшей в рамках форума, презентовали 76 российских и 68 китайских предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, развития логистики и инвестиционной деятельности.
Отдельно был представлен проект торговой биржи - электронной площадки, нацеленной на продвижение продукции приграничных территорий Хабаровского края на рынок Китая. Его на форуме совместно презентовали АНО «Центр социально-экономического развития Хабаровского района» и торгово-промышленная компания «Цзя Тянь Дэ И» из китайского города Цзямусы. Это первая подобная площадка в практике торгового сотрудничества между двумя странами, и о ней хочется рассказать подробнее.
На электронной торговой бирже зарегистрированным пользователям можно будет выбирать товары, произведенные в обеих странах. Площадка содержит в себе несколько блоков. Первый блок - это магазин, где будет размещена информация о продовольственных товарах, прежде всего произведенных на предприятиях приграничных районов Хабаровского края. Во втором блоке будет содержаться информация об инвестиционных проектах и потенциальных инвесторах. Третий блок будет посвящен туризму, а четвертый - вопросам сопровождения российских производителей на китайский рынок.
Как отметил в интервью «Дальневосточному капиталу» заместитель председателя правления ООО «Торгово-промышленная компания «Цзя Тянь Дэ И» господин Сун БОВЭНЬ, это очень хороший проект. В конце сентября в городе Цзямусы открывается гипермаркет российских товаров, который будет наполняться благодаря этой электронной площадке. Номенклатура российских товаров в гипермаркете составит около 2000 наименований, и дорогу на китайский рынок, по словам китайского бизнесмена, могут получить многие российские производители.
По словам главы Хабаровского района Дениса УДОДА, электронная торговая площадка позволит производителям региона получить доступ на китайский рынок и определить для себя серьезные возможности для развития производства и наращивания прибыли. По его мнению, это серьезный прорыв в развитии приграничной торговли.
- Проведение мероприятия такого масштаба - большое событие для Хабаровского района. Подобный формат дает возможность нашим иностранным гостям ближе познакомиться с экономическим потенциалом приграничных территорий региона, а нашим производителям - показать товар лицом. Тем более что продукция, выпускаемая в Хабаровском районе, достигла такого уровня, что ее не стыдно продвигать на международный рынок, а в Китае сейчас востребованы качественные российские продукты», - отметил глава Хабаровского района Денис Удод.
Я убедился в правоте его слов, когда на ярмарке не смог сразу пробиться к витрине с морепродуктами, представленными небольшой компанией Red Mark из села Тополева. Здесь были выставлены различные образцы изделий из красной рыбы, которые с удовольствием дегустировали китайские гости, цокая от удовольствия языками. Я тоже попробовал, и мне понравилось.
- Мы начали работать год назад, - рассказала мне начальник отдела продаж компании Диана БАТУРИНА. - На предприятии закуплено современное оборудование, заключены договоры на поставку качественного сырья, применяются самые передовые технологии. Мы готовы выходить на китайский рынок, и такие мероприятия, как Амурский форум, в этом деле нам серьезный помощник.
Похожие мнения владельцы небольших бизнесов из Хабаровского и соседних районов высказали мне в ходе работы форума не раз. Никто не пожалел, что потратил время зря. Наоборот, все говорили о пользе этого мероприятия, рассказывали, с кем познакомились и о чем договорились. Неслучайно в ходе работы первого Амурского экономического форума состоялось подписание сразу четырех контрактов между местными предпринимателями и бизнесменами из Китая. И это помимо нескольких меморандумов о намерениях, завизированных чиновниками Хабаровского края и мэрами соседних китайских городов по итогам форума.
- Это хороший результат для форума такого уровня, - отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ. - Время и место проведения были выбраны удачно. Только что завершилась июльская встреча руководителей двух стран Владимира ПУТИНА и Си ЦЗИНЬПИНА, на которой тема приграничного сотрудничества получила новое развитие. Лидеры подтвердили намерения двух стран содействовать реализации приграничных проектов. В перечень попали самые важные, в их числе строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян, трансграничного автомобильного мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ, создание экономического коридора Россия - Китай - Монголия, ускоренное развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также был актуализирован проект совместного освоения Большого Уссурийского острова.
В этом свете, по мнению зампреда хабаровского правительства, Амурский форум вырос из коротких штанишек местечкового мероприятия и приобрел значение знакового, характеризующего сегодняшний вектор всего приграничного сотрудничества.
- Он показал, что Россия и Китай изменились за последние годы, стали интересны друг другу не на декларативном, а на реальном жизненном уровне. В Китае, например, стали востребованы наши продукты. В России - качественные изделия китайской электроники. И таких примеров все больше и больше. Тренд на межмуниципальное сотрудничество налицо. Осталось грамотно распорядиться ситуацией, а это уже зависит от нас и партнеров «за речкой», - подвел итог Виктор Калашников.
Олег КУЛЬГИН.
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