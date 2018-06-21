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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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30 Июля 2015, 17:00 | Часовой пояс
Два инвестпроекта в Хабаровском крае получат 4,8 млрд рублей
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел в Хабаровске совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае, отобранных для получения государственной инфраструктурной поддержки, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на Минвостокразвития.
Таких проектов в регионе сегодня два. Первый проект ведет ООО “Сахатранс”, это строительство угольного терминала в порту Ванино с объемом частных инвестиций 19,07 млрд рублей. В рамках государственной поддержки инвестору предоставляется субсидия на строительство необходимой инфраструктуры в объеме 3,277 млрд рублей, причем часть этой суммы – 499,5 млн рублей – выделяется уже в текущем году.
Второй проект инициирует ОАО “Ургалуголь”, он рассчитан на увеличение добычи угля и строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Объем частных инвестиций в проект составляет 23,7 млрд рублей. В рамках государственной инфраструктурной поддержки инвестор получит финансирование на строительство автомобильных мостов через реки Чегдомын и Ургал, железнодорожных путей и одноцепной воздушной линии электропередачи. Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру составляет 1,549 млрд рублей.
"Общий объем государственной инфраструктурной поддержки этих проектов составляет 4,8 млрд руб., – отметил Александр Галушка. – При этом на 1 рубль бюджетных инвестиций приходится 9 рублей частных: всего инвесторы вложат более 42 млрд рублей. Суммарный объем налоговых поступлений в государственный бюджет от двух инвестпроектов за 2014–2025 годы составит более 38 млрд рублей".
На совещании также шла речь об инвестиционном проекте ОАО "Русолово" по созданию горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова. Кроме того, Хабаровский край предлагает для участия в очередном отборе инвестиционных проектов на государственную инфраструктурную поддержку еще двух инвесторов. Это ОАО "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат" с проектом "Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки" и ООО "Азия Лес" с проектом "Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов".
«По проектам, которые вы представили сегодня, я предлагаю их досконально проработать и презентовать их на Восточном экономическом форуме, который пройдет 3-5 сентября во Владивостоке, – сказал Александр Галушка . - Ощущение территории через проекты – это очень хороший инструмент по привлечению инвесторов».
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