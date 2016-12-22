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На газификацию Сахалина планируется направить около 1719,47 млн рублей
В Южно-Сахалинске запланировано строительство подводящего газопровода для газоснабжения 25 микрорайона, участка газопровода по ул.Железнодорожной для обеспечения газом второй автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-2) и строительство самой станции. Возведение первой станции (АГНКС-1) стартовало в 2015 году по проспекту Мира недалеко от ТЭЦ-1, через несколько месяцев её введут в эксплуатацию.
В Тымовском районе планируется завершить строительство муниципальной газовой котельной, сетей в Тымовском и селе Ясное, – отметил руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Андрей Белоусов. – Завершится реконструкция сетей в Ногликах. В Анивском районе предусмотрена газификация села Песчанское, запланированы работы и в селе Троицкое.
В 2016 году на реализацию мероприятий по газификации региона планируется направить около 1719,47 млн. руб., в том числе 688,36 млн. из областного и местного бюджетов, 1031,11 млн. руб. за счет средств ПАО «Газпром».
В 2015 году на территории Сахалинской области построено 126 км газопроводов, создано 42 рабочих места в сфере газоснабжения, подключено 32 предприятия малого и среднего бизнеса, оказана финансовая поддержка при подготовке домовладений к приему газа 495 семьям, газ получили более 1700 домовладений (квартир).
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