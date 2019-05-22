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Инвесторы из Южной Кореи не теряют интереса к Сахалину
Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Сахалинская область и Республика Корея имеют давнюю историю парт- нерских отношений. В 2018 году объем взаимной торговли увеличился, по сравнению с 2017-м, на 44 % и превысил $7 млрд. Это почти 46% от всего объема внешней торговли островного региона. В отраслях строительства, транспорта, торговли, геологоразведки работает около $150 млн южнокорейских инвестиций.
Делегация предпринимателей из Республики Корея предложила более десяти направлений для экономического сотрудничества. В частности, иностранные инвесторы заинтересованы в создании на Сахалине предприятия по биофармацевтике, в том числе по производству агар-агара, а также завода по производству минеральной воды и березового сока, заготовке и переработке дикоросов. Кроме того, южнокорейские предприниматели готовы вкладывать средства в добычу и переработку морепродуктов - минтая, трески, сельди, краба и других биоресурсов - с последующим экспортом. Интерес представляют бальнеологический туризм, деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов.
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