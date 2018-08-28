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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 20:59 |
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Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет завершились на Сахалине.
В 2018 году финал VI Национального чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Более 700 экспертов определили лучших специалистов среди 700 российских и зарубежных студентов и школьников по 63 компетенциям. Сахалинская область в рекордные сроки подготовилась к одному их крупнейших мероприятий не только региона, но и страны в целом. 5 дней на только что отстроенных площадках и в павильонах соревновались ребята со всей России. Среди них были и представители Приморья в трех компетенциях.
Соревнования Национального чемпионата проходили по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.
Награждение победителей всероссийского конкурса молодых профессионалов состоялось 12 августа во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Лидерами медального зачета нацфинала WorldSkills Russia 2018 стали Москва, Татарстан и Московская область.
Впервые в медальный зачет регионов вместе со взрослыми участниками вошли школьники (14 - 16 лет), которые соревновались по программе WorldSkills Russia Juniors по 36 компетенциям.
Участники сборной столицы получили 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Команда Татарстана завоевала 27 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей, а конкурсантам из Московской области был вручен комплект из 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Стоит отметить, что кроме дипломов, призов и медальонов многие чемпионы получили приглашения на работу в Сахалинской области. Островные работодатели сформировали 71 предложение, которые направили в адрес участников состязаний. Кроме того, зампред регионального правительства Антон Зайцев отметил, что ребятам-сахалинцам после окончания учебного заведения будет предоставлена работа на Сахалине с арендным жильем и достойной зарплатой.
Досье «Дальневосточного капитала»: Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступают Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год.
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