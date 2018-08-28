Сахалин принимал "золоторукую" молодежь

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 29 Августа, 20:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 78 р.
100 JPY 6000 р.
10 CNY 980 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока: У нас на всех - одна миссия
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
29.08 |
"Аэрофлот" подумал и решил повысить мобильность населения Дальнего Востока
29.08 |
Предпенсионерам обещают повысить пособие по безработице в два раза
29.08 |
Игорь ПАВЛОВ, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
29.08 |
Во Владивостоке 17 нежилых помещений отдают в аренду на пять лет почти даром
29.08 |
Владивосток взялся бороться "с ветряными мельницами" за большие деньги
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 19:30
Порт "Суходол" на старте Транспортно-логистическая отрасль Приморского края уже в ближайшее время пополнится новым игроком
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Часовой пояс
29 Августа 2018, 10:10 | Часовой пояс |

Сахалин принимал "золоторукую" молодежь

В Южно-Сахалинске прошли соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет завершились на Сахалине.

В 2018 году финал VI Национального чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Более 700 экспертов определили лучших специалистов среди 700 российских и зарубежных студентов и школьников по 63 компетенциям. Сахалинская область в рекордные сроки подготовилась к одному их крупнейших мероприятий не только региона, но и страны в целом. 5 дней на только что отстроенных площадках и в павильонах соревновались ребята со всей России. Среди них были и представители Приморья в трех компетенциях.


 


 

 

Соревнования Национального чемпионата проходили по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Награждение победителей всероссийского конкурса молодых профессионалов состоялось 12 августа во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Лидерами медального зачета нацфинала WorldSkills Russia 2018 стали Москва, Татарстан и Московская область.

Впервые в медальный зачет регионов вместе со взрослыми участниками вошли школьники (14 - 16 лет), которые соревновались по программе WorldSkills Russia Juniors по 36 компетенциям.

Участники сборной столицы получили 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Команда Татарстана завоевала 27 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей, а конкурсантам из Московской области был вручен комплект из 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что кроме дипломов, призов и медальонов многие чемпионы получили приглашения на работу в Сахалинской области. Островные работодатели сформировали 71 предложение, которые направили в адрес участников состязаний. Кроме того, зампред регионального правительства Антон Зайцев отметил, что ребятам-сахалинцам после окончания учебного заведения будет предоставлена работа на Сахалине с арендным жильем и достойной зарплатой.

Досье «Дальневосточного капитала»: Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступают Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: кадры  worldskills 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:02
Ресторанный бизнес с опорой на своих В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона
статьи раздела
Территория
17 Июля 2018, 13:00
Узнаваемый бренд региона В Хабаровском крае продвигают товарный знак "Наш выбор 27"
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика