|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Октября, 21:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Курилах завершила работу третья бизнес-миссия из Японии
Цель поездки - выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях. В состав группы вошел 61 человек. Это представители деловых кругов, правительственных ведомств и органов местного самоуправления Японии. Иностранная делегация провела на островах серию экспертных консультаций с российскими коллегами. Стороны обсудили возможности совместной деятельности на Курилах по пяти направлениям: аквакультура, развитие тепличных хозяйств, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По итогам поездки совещание с представителями бизнес-миссии провели председатель и заместитель председателя сахалинского правительства Вера ЩЕРБИНА и Алексей БЕЛИК.
- Во время бизнес-миссии были осмотрены земельные участки, на которых возможна реализация запланированных проектов. Мы озвучили свои предложения японской стороне, в дальнейшем их вынесут на совещания рабочих групп федерального уровня, - отметила Вера Щербина. - Для нас в одинаковой степени важны все направления работы. Подчеркну, что они обозначены на высшем уровне и очень перспективны.
По словам Эйити Хасегава, он доволен прошедшими переговорами.
- Сейчас мы конкретизируем свою работу. На сегодняшних консультациях обсуждались места-кандидаты, где можно реализовать совместные проекты. Мы постепенно продвигаемся вперед и убеждаемся, что такие партнерские отношения выгодны обеим сторонам,- заявил специальный советник премьер-министра Японии.
Напомним, ранее главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились на высшем уровне о проработке вопросов совместной экономической деятельности на Курильских островах.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
- На Курилах завершила работу третья бизнес-миссия из Японии
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- На Шикотане и Парамушире приземлится самолет
- Оргкомитет Игр "Дети Азии" закатал рукава
- Ипотеку на Сахалине могут сделать совсем дешевой
- Курильские острова подключат к интернету уже в этом году
- В Южно-Сахалинске новый аэропорт возведут рядом со старым
- Сахалину прописали СПГ
- На Сахалине шельфовые проекты меняют рынок труда
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.