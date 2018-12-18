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Сахалин с Беларусью развивают агропром
Планируется, что при выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса для жителей островного региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новая молочно-товарная ферма в Раздольном - совместный аграрный проект России и Беларуси. В прошлом году положительную оценку ему дали главы двух государств - Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО. При возведении животноводческого комплекса за основу был взят лучший белорусский опыт. В частности, это технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения.
Возведение молочно-товарной фермы началось в 2016 году и было разделено на два этапа. Общая площадь зданий для обслуживания молочно-товарной фермы составляет больше 25 тысяч квадратных метров. Площадь участка - свыше 30 гектаров.
На предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада. Для размещения животных построены три коровника и три телятника. Во всех помещениях создан оптимальный микроклимат. Чтобы не травмировать коров, пол покрыт антискользящим покрытием. Сегодня до прибытия на ферму карантинные мероприятия проходит первая партия племенного скота.
Напомним, в феврале этого года в Раздольном также был сдан первый в современной истории Сахалина агрогородок. Общая стоимость строительных работ при возведении молочно-товарной фермы и агрогородка составила более 2 млрд рублей. Финансирование было выделено из областного бюджета в форме взноса в уставный капитал предприятия.
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