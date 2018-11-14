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Японский бизнес интересуется рыбалкой на Сахалине
Визит делегации проходит в рамках деятельности платформы развития сельского, лесного и рыбного хозяйства Дальнего Востока, созданной по инициативе президента России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах сегодня осуществляет добычу 361 рыбопромышленное предприятие. С начала года островные рыбаки выловили 585 тысяч тонн морепродуктов: около 300 тысяч тонн приходится на минтай, 120 тысяч тонн - на различные виды тихоокеанских лососей. Сегодня островные рыбаки добывают 47 видов морских биоресурсов. Помимо рыбы, в водах, которые омывают Сахалин и Курилы, вылавливают более 50 тысяч тонн краба, гребешка, креветки, морских ежей. Представители класса иглокожих пользуются особым спросом у жителей Страны восходящего солнца. Кроме Японии, основной объем экспорта сахалинских морепродуктов приходится на Китай и Республику Корея.
- Наша компания долгое время ведет закупки лосося и красной икры на Камчатке. Также нас интересует сахалинская горбуша и другие виды островных морепродуктов, в особенности краб. Мы бы хотели рассмотреть возможность дополнительных поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна в переработанном виде, - сказал генеральный директор отделения компании HOKO во Владивостоке Тацуки Като.
Участники встречи также обсудили новый подход к распределению квот на добычу водных биоресурсов, который начнет действовать в России с нового года. Чтобы обеспечить развитие прибрежного рыболовства, морепродукты будут доставлять на предприятия в живом или охлажденном виде, а не перерабатывать на судах.
По итогам поездки участники бизнес-миссии сформируют подробный доклад, который будет озвучен на декабрьском совещании в Токио с участием представителей 200 японских предприятий.
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