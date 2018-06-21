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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
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Правительство Сахалинской области рассчитывает на САТ
На встрече речь шла о необходимости дальнейшего развития региональных авиаперевозок, повышении их качества для обеспечения жителей области услугами безопасного и доступного воздушного транспорта. В последнее время значительные государственные средства вкладываются в модернизацию аэропортов островного региона. Одновременно с этим, по мнению губернатора, необходимо вплотную заниматься и проблемами обновления авиапарка, создавать условия для развития компаний-перевозчиков. В этом отношении особую значимость приобретает вопрос покупки у «Аэрофлота» в собственность Сахалинской области 49% акций «Сахалинских Авиатрасс» (САТ), по которому продолжаются переговоры и положительное решение которого позволит активнее вкладывать региональные средства в развитие островной авиакомпании.
«Дальневосточный капитал».
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