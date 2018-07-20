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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Как Дальнему Востоку успеть на газовый поезд
По мнению участников 16-й международной конференции «Нефть и газ Сахалина», которая по традиции прошла в Южно-Сахалинске в конце сентября и собрала около 400 участников, что стало своего рода рекордом, полученный опыт можно с успехом применять на будущих арктических проектах. В целом, на 16-й сахалинской конференции много говорилось об освоении Арктики. Крупнейшие партнеры сахалинских проектов не скрывали своего желания участвовать в российских арктических проектах. Освоение Арктики станет конкурсом технологий.
Первый среди равных в глобальной энергетике
Сахалинская область - единственный регион Дальнего Востока, где осуществляется добыча углеводородов на шельфе. Начиная с 2000 года, объемы извлечения нефти на Сахалине выросли в 10 раз, а газа - почти в 12 раз. Сахалин, по признанию участников конференции, становится «первым среди равных» в глобальной энергетической системе.
- Мы превысили среднероссийские показатели роста добычи нефти и газа, соответственно, в 6 и в 8 раз, - отметил в своем докладе губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН. - В 2011 году было добыто и поставлено потребителям 18,5 млрд кубометров газа и более 15 млн т нефти. На Сахалине производится около 5% мирового объема СПГ.
В очередной раз была сделана оценка соглашения о разделе продукции (СРП), которое позволило в 90-е годы стартовать сахалинским проектам. Сегодня уже как обыденность воспринимаются проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», хотя они все еще удивляют. И уже все меньше сомнений возникает в возможности применения сахалинского опыта в арктических условиях. «Можно много говорить о соглашении о разделе продукции (СРП), но опыт его применения на Сахалине доказывает жизнеспособность этого механизма, - говорит Александр Хорошавин. - Его с успехом можно применять и на дальневосточном, и на арктическом шельфах». Эти слова губернатора подтвердил аудитор счетной палаты РФ Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, который в свою очередь сказал, что «контроль за СРП показал состоятельность проектов».
Впереди шельфы Охотского моря и Арктики
Крупнейшие компании, работающие в сахалинских проектах, традиционно представили участникам свои успехи. Главный из них для каждого звучал одинаково - разработчики сахалинских проектов сумели добиться высокого уровня безопасности работ в суровых условиях северного Сахалина и минимального воздействия на окружающую среду. Так, по словам главного исполнительного директора «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» Андрея ГАЛАЕВА, общий объем разлитой нефти на всех объектах компании за прошлый год составил 75 мл, что соответствует объему одной зажигалки.
Но больше всего участники конференции говорили о планах, новых проектах, о перспективах рынка углеводородов, и в частности газа, и о роли России на этом будущем рынке.
Компания «ЭксонМобил Раша Инк.», по словам ее президента Гленна УОЛЛЕРА, в этом году впервые продлила срок прогноза на развитие мировой энергетики до 2040 года. Нефть и газ, а также уголь будут по-прежнему самыми широко потребляемыми видами топлива. Объем их производства будет достаточным для удовлетворения мирового спроса. В 2040 году эти энергоносители обеспечат примерно 80% мирового энергопотребления. При этом в странах Северной Америки и Европы спрос останется примерно на одном уровне (страны ОСР), а спрос в странах, не входящих в ОСР, возрастет примерно на 60%. Значительная часть спроса придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Так что Сахалин может получать выгоды от растущих рынков.
Несмотря на то, что повышение эффективности энергопотребления через внедрение энергосберегающих технологий, включая выпуск гибридных автомобилей, новых эффективных энергоустановок, работающих на природном газе, будут сдерживать рост спроса, мировой энергетический спрос к 2040 году вырастет примерно на 30%.
- Для его удовлетворения мировому населению потребуются все имеющиеся источники энергоносителей, - отметил Гленн Уоллер, - и нам необходимо работать над освоением новых источников углеводородов во всех регионах мира. Арктика может оказаться ключевым регионом установления баланса спроса и предложения. По оценке геологической службы США, Арктика является высокоперспективным регионом, около 22% не открытых нефтегазовых запасов мира находятся выше 66 параллели. Однако нельзя забывать, что хозяйственная деятельность в Арктике связана с большими эксплуатационными рисками. Поэтому требования безопасности должны лежать в основе каждого направления деятельности: ГРР, обустройстве месторождений и добычи. Мы знаем, что все это достижимо.
90% всех лицензий на шельфовые месторождения в России принадлежат двум компаниям - «Роснефти» и «Газпрому». Уже в следующем году «Роснефть», имеющая около 50 лицензионных объектов, в том числе на Дальнем Востоке, планирует резко наращивать геологоразведочные работы на всех лицензионных участках в Охотском море и в Арктике. По словам вице-президента компании Гани ГИЛАЕВА, «Роснефть» заручилась поддержкой нескольких крупных инвесторов, имеющих опыт работы на шельфе, в том числе северном. Одна из них - норвежская «Сновит», которая имеет самый северный завод СПГ в мире и разрабатывает месторождение газа на глубине 360 м под уровнем моря. По словам вице-президента «Сновит» Ойвинда НИЛСЕНА, «Роснефть» таким образом получит доступ к новым технологиям как в добыче, так и в сжижении природного газа.
Наступает золотой век газа
По мнению экспертов, мир вступает в эпоху газа. И основные его потребители находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что дает России огромные преимущества перед другими производителями. По словам заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА, на страны АТР в настоящее время приходится 18% мирового потребления природного газа. И эти рынки остро нуждаются в энергоносителях.
- Мы рассматриваем наше продвижение на азиатские рынки как одно из наиболее многообещающих направлений развития компании, - отметил в своем докладе Александр Медведев. - Наступит время, когда объемы поставок в Азию будут сопоставимыми с европейскими. На Европу сейчас приходится 65% всех экспортных поставок. К 2030 году потребности Тихоокеанского региона в природном газе могут составить 660 млрд кубометров в год. Основной прирост придется на Китай, Индию и Японию, которая планирует отказаться от атомной энергетики. Газ может стать и прекрасным моторным топливом, особенно в густонаселенных территориях, а также - судовым топливом для морского транспорта, кто-то назвал сжиженный природный газ «шампанским для двигателей». И эта работа в Азии, по сути, еще только началась.
В фокус-группу выгодных клиентов «Газпрома» входят Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Япония. Совокупный импорт этих стран в 2011 году составил почти 240 млрд кубометров. Перспективы экономического роста стран АТР таковы, что имеющихся проектов может и не хватить для удовлетворения экономического роста этих стран.
- Мы видим их возможности и не собираемся их потерять, - подчеркнул Александр Медведев. - Индия - одна из наиболее динамичных экономик, где проживает одна шестая часть населения земли, переживает отключения света, связанные с перегрузками в условиях растущего спроса. Газификация - вот ключ решения проблемы страны при оптимальном соотношении цены и качества. Но Китай занимает особое место в стратегии «Газпрома» в АТР. Партнерство с китайской стороной ориентировано на долгосрочную перспективу, что определяет ход переговоров по условиям поставок российского трубопроводного газа. Но мы не спешим, лучше потратить больше времени на переговоры, но подготовить качественную и взаимовыгодную платформу для масштабного взаимодействия на десятилетия.
Китайская компания CNPC не так давно предложила «Газпрому» рассмотреть ранее оговариваемый маршрут трубопровода с Алтая в восточную часть Китая с возможным продлением до Южной Кореи и далее до Японии с участием как в проектах upstream (добывающий сектор), так и downstream (перерабатывающий сектор). Этот проект, по словам профессора Оксфордского университета Кен Вук ПАК, станет уникальным, и Пекин готов вести переговоры на таких условиях. Если стороны не придут к соглашению уже в самое ближайшее время, то возможность для России будет упущена, предостерегает г-н Пак. Китайцы готовы начать импорт газа из Центральной Азии, так как Пекин беспокоит, что Россия может получить монопольные права на экспорт газа в Китай.
У России есть и другие возможности экспорта своего газа на азиатские рынки. Около года назад была подписана дорожная карта, предполагающая поставки газа в Республику Корея по трубопроводной системе от Владивостока до Южной Кореи через Северную Корею в объеме10 млрд кубометров в год. Есть проект строительства завода сжиженного природного газа во Владивостоке и третьей очереди завода СПГ в пос. Пригородном на юге Сахалина. Сделана оценка проекта строительства газопровода с юга Сахалина в Японию. Всем этим проектам дана оценка с учетом возможностей и предпочтений российской стороны и экспертного мнения о газовом рынке на ближайшую перспективу.
Япония готова взять все
Интересно было услышать о двух проектах - трубопроводного и сжиженного газа, ориентированных на японский рынок. На конференции неоднократно подчеркивалось, насколько неожиданно может меняться рынок, что продемонстрировала катастрофа на атомной станции Фукусима. Страна лишилась трети энергомощностей и в перспективе до 2030 года готова закрыть все атомные станции. Их надо чем-то заменять. И самым выгодным видом топлива для новых станций может стать природный газ. В этой ситуации интересы России и Японии совпадают, тем более что Япония пока готова платить любые деньги за газ, а как заметил Александр Медведев, «газ - это такая субстанция, которая, как гласит газпромовский фольклор, «перемещается из зоны повышенного давления в зону максимальной прибыли».
Недавно на саммите АТЭС Россия и Япония подписали очередное соглашение о строительстве завода СПГ во Владивостоке. Генеральный менеджер Japan Far East Gas Company Юджи СЕЙЯ, комментируя предварительные условия проекта, отметил, что ожидаемая выработка составит 5 млн т продукции в год, полная - 10 млн т СПГ, причем проектом предусмотрены две дополнительные линии и последующее увеличение проекта. Проектная мощность завода СПГ во Владивостоке может быть увеличена с 10 до 25 млн т в год, что эквивалентно 30% всего импорта Японии в 2011 году.
Потенциальные рынки сбыта - Дальний Восток России и страны АТР, что позволит гибко планировать схемы доставки продукции, в том числе и судами небольшого водоизмещения (от 160 тыс. до 20 тыс. кубометров). Завод должен начать работу в 2018 году. Инвестиции в строительство завода СПГ во Владивостоке японская сторона может начать уже в 2013 году, как только «Газпром» даст старт этому проекту. В настоящее время российский газовый монополист готовит обоснование инвестиций в него. Конечно, Япония обещает стать крупнейшим потребителем российского СПГ.
Но кроме этого проекта у Японии есть вариант поставок с Сахалина трубопроводного газа, о чем доложил на конференции президент Japan Pipeline Development and Operation Хидео ОГАВА.
Г-н Огава считает, что транспортировка сахалинского трубопроводного газа в Восточную Японию является наиболее рациональным вариантом для этой части Японских островов. Во-первых, все терминалы по приему СПГ расположены на западном побережье Японии, во-вторых, на востоке по ходу строительства газопровода расположено несколько электростанций с общей генерирующей мощностью более 40 млн кВт, что обосновывает экономическую рациональность этого проекта. Кратчайшее расстояние, на которое необходимо передать газ, составляет около 1300 км. Возможно также использование трубопроводного газа для возобновляемых источников энергии как дополнительного топлива и в газохимическом производстве. Основной газ, на который рассчитан данный проект, - это газ проекта «Сахалин-3». Проект рассчитан на объем поставок около 16 млрд кубометров природного газа в год. По мнению Хидео Огава, рентабельность этого проекта для России очень высока. Восстановить инвестиции в оборудование и покрыть эксплуатационные расходы можно уже за счет аренды газопровода. Что касается организационной структуры проекта строительства газопровода по территории Японии, то планируется создание картелей, преимущественно из ведущих предприятий в области инфраструктуры, энергетики, финансов Японии. Говоря об иностранных участниках, приоритет японцы обещают отдавать российской стороне. Кроме того, планируется введение в этот бизнес (строительство, владение, эксплуатация газопровода) предприятий Северной Америки, Европы, АТР.
«Этот проект не создаст предпосылок конкурирования с СПГ с терминала во Владивостоке и Пригородном», - уверен г-н Огава. Более того, в условиях активного распространения сланцевого газа и тенденции к снижению стоимости газа в мире, России это даст стабильность поставок. Кроме того, через данный проект российская сторона может на приоритетных условиях участвовать в различных мероприятиях по сбыту газа газовым электростанциям и другим проектам по реализации газа в Японии. «Нельзя упустить время, - подытожил Огава. - Этот проект надо начинать параллельно с проектом строительства завода СПГ».
Как бы отвечая на вопрос приоритетности для России того или иного способа подачи газа на мировой рынок, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев подчеркнул: «Мы вернемся к вопросу экспорта трубопроводного газа по восточному коридору только после запуска наших СПГ проектов». Источником для всех проектов СПГ на Дальнем Востоке обещают стать проекты «Сахалин-2» и «Сахалин-3», это станет известно в декабре, пообещал Медведев.
Так стоит ли торопиться?
На сахалинской конференции прозвучал целый спектр мнений о будущем рынка газа и о том, стоит ли России выжидать. И в большинстве своем они сводились к предостережению - «рынок газа в АТР разворачивается быстрее, чем Россия на него реагирует».
Цены на газ в АТР очень высоки, отмечают эксперты, что, в частности, ограничивает аппетит Китая, у которого цены на внутреннем рынке регулируются. Тот объем сжиженного природного газа, что покупает Китай, идет в основном на замену нефтяных видов топлива (судовое топливо, например). Ситуация такова: до 2015-2020 годов будет рынок продавцов, а затем, в результате выхода на проектную мощность многих проектов в Австралии, на Ближнем Востоке, в Западной Африке, США, этот тренд, скорее всего, сменится на рынок покупателей. Эксперты опасаются, что Россия здесь уже опаздывает.
- В Северной Америке цены на газ, в результате новых методов добычи сланцевого газа, находятся на очень низком уровне, ниже $3 за миллион британских термических единиц (BTU), - говорит директор по исследованиям HIS CERA Виталий ЕРМАКОВ. - В Европе - они на уровне $10-12 за BTU. В Азии уровень цен еще выше, до $15 BTU, в последнее время - $12-13 BTU. Очевидно, в будущем эти дифференциалы не исчезнут, но будут сужаться. АТР является нетто-импортером этих ресурсов, и вынужден платить эту высокую цену. Несомненно, будущее поле сражения - между теми, кто будет производить дешевле, и теми, кто еще дешевле. В эволюции российской газовой отрасли наблюдалась интересная картина - «Газпром» и газовая отрасль на протяжении последних 30 лет жили в ситуации огромного предложения газа по совершенно низкой цене, себестоимость синоманского газа была исключительно низкой. Но эта ситуация быстро меняется, доля старого газа сокращается, а нового - ямальского, более дорогого, нарастает. Это один из основных вызовов для России в будущем. Мы не сможем понижать цену и будем вынуждены соревноваться с маржинальными поставщиками. В этом большая опасность. России необходимо ориентироваться на цены в районе $8-9 за BTU, это достаточно безопасный уровень, чтобы оставаться конкурентоспособной.
Профессор University of Leicester Майкл БРЕДШОУ добавляет, что себестоимость в будущем станет более важным фактором, чем когда-либо прежде.
Вице-президент «Шелл» Рон КОКРЕЙН считает, что не стоит зацикливаться только на цене, что на СПГ спрос есть и здесь Россия сможет конкурировать с другими проектами.
- Для СПГ до 2020 года место найдется, при условии надежности поставок и оперативном реагировании на рыночные условия, - подчеркнул он. - Рынки будут расти, рынок СПГ будет прирастать на 5% в год, и это тоже нельзя недооценивать. Замечательно, что Россия находится близко к рынкам АТР и сможет конкурировать, но потребуются технологии, а это один из мощнейших драйверов, с помощью которых можно понизить цену. Основной вопрос формулируется по-другому: если СПГ не будет связан по ценам с нефтью, никто не даст ответ, сколько будет стоить газ.
В отношении приоритетности того или иного российского проекта по отношению друг к другу г-н Рок Кокрейн отметил:
- С научной точки зрения меня расстраивает, что мы не говорим о расширении завода СПГ на Сахалине. Оно обошлось бы на 40% дешевле, чем строительство завода во Владивостоке. Этот проект для меня на первом месте по очередности. Почему-то в этой связи не упоминается газ с проекта «Сахалин-1», думаю, что операторы проекта были бы «за». Проект завода во Владивостоке тоже имеет коммерческую выгоду, учитывая наличие газотранспортной системы.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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