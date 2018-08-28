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Губернатор Сахалинской области и генконсул Японии обсудили перспективы сотрудничества
Губернатор отметил, что Япония является одним из основных внешнеторговых партнеров Сахалинской области. Благодаря активному участию японских инвесторов в реализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» Страна восходящего солнца с показателем $8,6 млрд занимает второе место (после Нидерландов) по объему вложенных инвестиций в экономику островного региона.
В ближайшее время планируется принятие нового совместного Плана развития дружественных связей и экономического сотрудничества между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо на период до 2017 года. В документе помимо традиционных направлений сотрудничества будут и новые: взаимодействие в сфере медицины, в пищевой и перерабатывающей промышленности, в сферах газификации жилья и автотранспорта, утилизации бытовых отходов.
Также в этом году запланировано проведение презентации Сахалинской области в Японии. Данное мероприятие, считает губернатор, должно придать новый импульс развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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