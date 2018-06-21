|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:11 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
26.06 |Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Июня 2013, 16:45 | Часовой пояс
Виктор ИШАЕВ: К строительству моста на Сахалин необходимо приступить в 2016 году
Минвостокразвития России внесло в проект Морской доктрины Российской Федерации до 2030 года предложение о строительстве 580-километровой железнодорожной линии от станции Селихин (Хабаровский край) до станции Ныш (Сахалинская область), элементом которой станет мостовой переход на остров Сахалин через Татарский пролив.
По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока - полномочного представителя президента РФ Виктора ИШАЕВА, ввиду важности данного проекта для Дальнего Востока и Российской Федерации к строительству моста на остров Сахалин необходимо приступить в 2016 году, обеспечив выделение финансирования на проектные работы с 2014 года.
«Отсутствие надежного транспортного сообщения «Сахалин - материк» затрудняет решение вопросов, связанных с экономическим ростом Сахалинской области. Создание мостового перехода откроет незамерзающие порты острова и в целом способствует интеграции России со странами АТР», - считает Виктор Ишаев.
Теги: Виктор Ишаев мост
Loading...
Новости раздела
- На Шикотане и Парамушире приземлится самолет
- Оргкомитет Игр "Дети Азии" закатал рукава
- Ипотеку на Сахалине могут сделать совсем дешевой
- Курильские острова подключат к интернету уже в этом году
- В Южно-Сахалинске новый аэропорт возведут рядом со старым
- Сахалину прописали СПГ
- На Сахалине шельфовые проекты меняют рынок труда
- До конца 2018 года Курильские острова будут подключены к единой сети электросвязи
- Японская бизнес-миссия высадилась на Курилах
- Сахалин: беспрецедентные условия для инвесторов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram