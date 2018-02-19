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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 03:05 |
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Курильские острова подключат к интернету уже в этом году
До конца 2018 года работы будут завершены, сообщил глава телекоммуникационной компании Михаил ОСЕЕВСКИЙ.
Проект реализуется в соответствии с программой развития цифровой экономики и устранению цифрового неравенства, рассчитанной до 2024 года. Одним из ее показателей станет обеспечение 97% домашних хозяйств страны широкополосным доступом к Интернету.
Новая линия связи по маршруту Южно-Сахалинск – Курильск – Крабозаводское позволит обеспечить высокоскоростным bнтернетом около 17 тысяч жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана. Протяженность линии составит около 850 км, из них более 750 км пройдет по дну Охотского моря.
Пропускная способность ПВОЛС – 40 Гбит/с. Реализацией проекта занимается компания «Ростелеком». Строителем и проектировщиком оптоволокна на Курилы стала китайская телекоммуникационная компания Huawei. Оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд рублей.
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