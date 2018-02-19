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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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Ипотеку на Сахалине могут сделать совсем дешевой
Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, передает пресс-служба Минвостокразвития.
В качествt пилотных проектов вице-премьер предложил уменьшить ипотечные ставки за счет субсидирования из бюджетных средств. «Мы можем субсидировать ипотеку, и сделать ипотечные ставки лучшими в России. Мы можем субсидировать приобретение деревянных домов, уменьшить их стоимость, построить такие предприятия здесь, чтобы люди могли купить правильный, экологичный дом гораздо дешевле. Можем создать лучшие условия для инвесторов, субсидировать процентную ставку по кредитам», – сказал он.
По его словам, этот вопрос обсуждался со специалистами Министерства по развитию Дальнего Востока. «Если здесь не будет хватать возможностей законодательства, нормативной базы, то мы изменим законодательство, создадим нормативные акты», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год.
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