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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:00 |
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Курилам - новый аэропорт и инвестиции
Около 30 млрд из этой суммы должны поступить из бюджетов Сахалинской области, муниципалитетов, а также из средств частных инвесторов. Об этом в ходе визита на Итуруп заявил руководитель администрации президента РФ Сергей ИВАНОВ.
Во время пребывания на острове глава президентской администрации подчеркнул, что проект новой ФЦП в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве. Сейчас действует аналогичная программа, рассчитанная на 2007-2015 годы, объем ее финансирования составил 28 млрд рублей.
В частности, в рамках этой программы на острове Итуруп построен новый современный аэропорт, который в сентябре принял первый технический рейс из Южно-Сахалинска. По итогам полета составлен акт, который направлен в Росавиацию, после чего федеральная служба выдаст единый сертификат по эксплуатации данного аэропорта. Это будет означать, что он готов и открыт для всех, кто хочет осуществлять рейсы на Итуруп. Ввод в строй аэропорта «Итуруп» позволит повысить до 100% надежность транспортного сообщения с Курильскими островами.
Региональные власти рассчитывают, что к лету 2015 года, после завершения всех необходимых процедур, аэропорт «Итуруп» будет передан в областную собственность.
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