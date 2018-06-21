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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:01 |
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На социально-экономическое развитие Курил направят 68,9 млрд рублей
По сравнению с первичной концепцией программы финансирование из федерального бюджета сокращено на 1,4 млрд рублей, при этом дополнительно привлечено 700 млн рублей из внебюджетных источников.
Документ на заседании комитета представлял замминистра по развитию Дальнего Востока Кирилл СТЕПАНОВ.
Обращаясь к членам комитета, Кирилл Степанов подчеркнул, что цель программы - комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона.
Досье «Дальневосточного капитала»: Планируется, что объем финансирования ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы» из всех источников составит 68,9 млрд рублей, из которых 27,9 млрд рублей пойдут из федерального бюджета, 31,7 млрд рублей - из консолидированного бюджета Сахалинской области. Еще 9,3 млрд рублей составят внебюджетные источники.
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