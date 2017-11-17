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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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В Южно-Сахалинске новый аэропорт возведут рядом со старым
Как рассказали представители компании-подрядчика, общая площадь будущего трехэтажного здания нового аэровокзального комплекса составит почти 40 тысяч квадратных метров. Терминал сможет принимать 550 пассажиров с внутренних линий и 250 человек с международных рейсов в час. Его построят севернее действующего аэровокзала, вблизи от перрона со стоянкой самолетов. Это защитит привокзальную площадь от частых ветров. Строительство объекта планируют завершить к осени 2019 года.
Прежде чем приступить к торжественной церемонии, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провел освящение места закладки памятной капсулы. Затем все желающие смогли ознакомиться с текстом послания потомкам. В нем - призыв к будущим поколениям к дальнейшим шагам по развитию стратегических проектов островного края.
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