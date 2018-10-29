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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Ноября, 16:22 |
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На Сахалине будет создано 2 тысячи рабочих мест
Суммарно объем инвестиций по проектам составит 17 млрд рублей. При этом на 1 рубль по линии государственной поддержки будет привлечено 13 рублей частных инвестиций. Такие данные привел губернатор Александр ХОРОШАВИН, принявший участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии ТРУТНЕВЕ в Благовещенске.
По итогам состоявшегося мероприятия глава региона дал комментарий, в котором выделил ускоренное социально-экономическое развитие Сахалина и Курил как одну из главных задач, стоящих перед областным правительством. Для ее решения, по словам Александра Хорошавина, важно обеспечить: поддержку в регионе инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата; повышение эффективности деятельности существующих и создаваемых предприятий, развитие малого и среднего бизнеса; модернизацию инфраструктуры.
- Отмечу, что сегодня мы видим необходимость расширения применения механизмов привлечения инвестиций. Шаги в этом направлении синхронизируем с Минвостокразвития России в части создания территорий опережающего социально-экономического развития. Сегодня разработан проект закона о таких территориях. На Сахалине выбраны две такие площадки - в Холмске и Невельске. Сейчас ведется работа по формированию земельных участков. Что касается перспектив создания технопарков, то мы прорабатываем вопросы, связанные с реализацией Морского биотехнопарка и созданием в районе Южно-Сахалинска агропромпарка, - сказал губернатор.
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