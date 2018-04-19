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Среда| 25 Апреля, 06:55 |
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Оргкомитет Игр "Дети Азии" закатал рукава
Его заместителями назначены губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО и Министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ.
В течение ближайших трех месяцев Минспорта России и правительство Сахалинской области должны разработать и представить на утверждение Оргкомитета план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Игр «Дети Азии» в Сахалинской области.
Игры «Дети Азии», с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран, проводятся каждые четыре года. В феврале 2019 года международные соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске. Заявки для участия в зимних играх «Дети Азии» на Сахалине будут приниматься до 1 октября 2018 года. Каждая сборная сможет представить 84 спортсмена в восьми видах спорта. Свое участие в соревнованиях уже подтвердило 21 государство.
Участники Игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
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