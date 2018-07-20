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23 Июля 2018, 09:50 | Часовой пояс
На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Частоту рейсов на курильском направлении увеличила региональная компания "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот".
По новому расписанию полеты совершаются не только в будние дни, как ранее, но и в выходные, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
На ежедневный, более удобный для жителей, режим работы перешли аэропорты Итурупа и Кунашира - «Ясный» и «Менделеево». Соответствующие поручения губернатора Олега КОЖЕМЯКО, основанные на пожеланиях курильчан, выполнило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По словам главы регионального транспортного ведомства Сергея САДОВНИКОВА, благодаря программе субсидирования из бюджета Сахалинской области стоимость билетов для сахалинцев и курильчан останется прежней - 5 950 рублей в одном направлении.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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