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Нефтегазовый комплекс Сахалинской области переходит на качественно новый уровень
Добычу нефти и газа в области ведут шесть компаний: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор проекта «Сахалин-1»), «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» (оператор проекта «Сахалин-2»), ООО «Газпром добыча шельф», ЗАО «Петросах», ОАО «Сахалинская нефтяная компания». Нефтегазовая отрасль является старейшей для области, насчитывающей почти 90 лет, но настоящий успех ей обеспечили шельфовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», стартовавшие в 90-е годы прошлого столетия. Это одни из крупнейших в России проектов с прямыми иностранными инвестициями. Благодаря их началу Сахалин стал не только одним из крупных центров добычи углеводородов в России, но и полигоном по реализации соглашения о разделе продукции (СРП).
Большинство нефтегазовых месторождений сахалинской суши на тот момент перешли к завершающей стадии разработки. Это обстоятельство послужило импульсом для активного освоения в разной стадии разведанных углеводородных ресурсов сахалинского шельфа. Концепцию вовлечения в разработку шельфовых месторождений в свое время разработали правительство Российской Федерации и администрация Сахалинской области. Шельф острова был разделен на блоки под общим названием «Сахалин»: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» - вплоть до «Сахалина-9». Первая шельфовая нефть была добыта на проекте «Сахалин-2» в 1999 году. Т. е. в этом году проекту исполняется пятнадцать лет.
В результате последующей широкой программы геолого-геофизических работ за последние годы в шельфовой зоне острова была создана по-настоящему мощная углеводородная база, сделаны новые открытия: месторождения Лунское проекта «Сахалин-2» и Южно-Киринское проекта «Сахалин-3» отнесены по запасам к категории уникальных. Стоит ли сомневаться, что впереди могут быть и другие открытия. Исследования на проектах «Сахалин-3» и «Сахалин-5» позволяют сделать выводы о наличии в шельфовой зоне острова Сахалин новых крупных месторождений углеводородов.
В разработке на сахалинском шельфе находятся месторождения Чайвинское, Одоптинское, Пильтун-Астохское, Лунское и Северное Чайво. Лунское и Пильтун-Астохское стали основой проекта «Сахалин-2», а Аркутун-Дагинское, Чайвинское и Одоптинское - основой проекта «Сахалин-1». Бурение наклонно-направленных скважин с большим отклонением ствола от вертикали стало обычным делом. Работы на этих месторождениях ведутся с пяти добычных платформ, своего рода уникальных, ледостойких, выполненных для суровых климатических условий. Сахалинская область первой в нашей стране стала производить сжиженный природный газ. Благодаря проекту «Сахалин-2» России удалось войти в престижный клуб экспортеров СПГ.
В прошлом году объемы добытых в Сахалинской области нефти и газового конденсата составили в сумме 13,9 млн т, газа - 27,4 млрд куб. м. На экспорт было поставлено 12 млн тонн нефти (основные покупатели - Республика Корея, Япония и Китай). Общие поставки газа на внутренний рынок составили 4,1 млрд куб. м, в том числе в Сахалинскую область - 0,8 млрд куб. м, в Приморский и Хабаровский края - 3,3 млрд куб. м. Прошлогодние поставки сжиженного природного газа составили 10,8 млн тонн, его покупателями стали Япония, Республика Корея, Китай.
Проекты «Сахалин» продолжают развиваться. В 2013 году в рамках проекта «Сахалин-3» введено в эксплуатацию Киринское газоконденсатное месторождение, где впервые в российской практике ОАО «Газпром» применило подводный добычной комплекс. Промышленная добыча газа на Киринском должна начаться в этом году. На месторождении Чайво (проект «Сахалин-1») завершено бурение рекордно протяженной скважины с длиной ствола 13 км - самой длинной в мире. В мае этого года на месторождении Северное Чайво началось бурение первой эксплуатационной скважины. В этом же году первые промышленные объемы нефти даст Аркутун-Дагинское нефтегазоконденсатное месторождение, где уже установлена новейшая буровая платформа «Беркут». В 2015 году ожидается начало добычи на Северо-Венинском газоконденсатном месторождении, а в 2018 году - на Южно-Киринском, которое станет основной ресурсной базой будущего завода сжиженного природного газа «Владивосток СПГ». По прогнозам экспертов, к 2020 году проекты «Сахалин» обеспечат добычу нефти в объеме 18,5 млн т в год, а природного газа - в объеме 41,7 млрд куб. м. Перспективные уровни добычи нефти и природного газа определяются спросом на него на внутреннем рынке и экспортными поставками, а также возможностями транспортной инфраструктуры.
Увеличению добычи углеводородов будет сопутствовать и развитие внутренней трубопроводной системы. В соответствии с областной целевой программой газификации Сахалинской области до 2020 года, за счет средств ОАО «Газпром» предусматривается строительство 17 магистральных газопроводов-отводов от газопровода проекта «Сахалин-2» в 12 муниципальных образованиях.
Сегодня на долю нефтегазового комплекса приходится более 90% общего объема промышленного производства и более 70% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Сахалинской области. Объем валового регионального продукта области на душу населения вырос за пятнадцать лет освоения сахалинского шельфа почти в 56 раз и составил 1,2 млн рублей.
«Нефтяные» доходы помогают области решать самые важные социально-экономические вопросы: повышать заработную плату в бюджетной сфере, строить детские сады и школы, ликвидировать аварийное жилье, строить дороги и улучшать энергоснабжение. Поэтому не удивительно особое отношение к отрасли со стороны органов государственной власти. Учитывая масштабы первых в России проектов СРП, выполняющихся на Сахалине, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН лично взял на себя координацию вопросов, связанных с СРП, и стал одним из сопредседателей Уполномоченного государственного органа по проекту «Сахалин-1» и Наблюдательного совета по проекту «Сахалин-2». Правительство Сахалинской области тесно взаимодействует с нефтяными и газовыми компаниями, работающими на территории Сахалинской области, в частности: ОАО «Газпром», представленное добывающей и сервисными компаниями, ОАО «НК «Роснефть», к которому относятся добывающая компания ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и различные сервисные дочерние компании, ЗАО «Петросах» (оператор по разработке месторождения Окружного, принадлежащего компании «Юралс Энерджи»), ОАО «Сахалинская нефтяная компания».
Несмотря на достигнутые успехи, важнейшей задачей правительства Сахалинской области Александр Хорошавин считает диверсификацию экономики, которая прежде всего связана с созданием производств по глубокой переработке углеводородов. Важнейшей перспективной отраслью для Сахалинской области является формирование нефте- и газохимических кластеров. В стадии принятия решений новые проекты по глубокой переработке нефти и сжижению газа. В первую очередь речь идет о расширении производства СПГ: строительстве третьей линии существующего завода производительностью 5 млн тонн и возведении нового завода компаниями «Роснефть» и «Эксон Мобил» - «Дальневосточный СПГ» производительностью 5 млн тонн в год с возможным расширением до 10 млн. Также губернатор выступает за строительство на Сахалине собственного нефтеперерабатывающего завода, расширение использования в регионе газомоторного топлива.
- Географическое положение региона, наличие значительных запасов углеводородов, рост внутреннего и внешнего спроса на продукты их переработки, высокие физико-технические свойства шельфовой нефти, функционирование специальной транспортной инфраструктуры - все это обусловливает возможность создания в области нефтегазохимических и газохимических комплексов по производству высокотехнологичных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, - считает Александр Хорошавин. - Мы крайне заинтересованы в создании на территории региона новых производственных мощностей. Это дополнительные рабочие места, повышение благосостояния островитян. Для нас это важнейшая задача, - подчеркивает губернатор.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сахалинская область в первом полугодии 2014 года отправила на экспорт сырой нефти более чем на $6,4 млрд. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Сахалинстата. По оперативным данным, в январе-июле 2014 года на экспорт было поставлено 7499,8 тысячи тонн сырой нефти. В натуральном выражении объемы экспорта возросли на 17,9%, в стоимостном - на 18,3%. Экспорт сжиженного природного газа составил 12,1 млн куб. м на сумму $2946,8 млн, в натуральном выражении произошло снижение на 7,7%, в стоимостном - рост на 6,4%.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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