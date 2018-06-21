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Пятница| 06 Июля, 21:42 |
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Паромную переправу на острове Сахалин усилят
Министерство транспорта РФ вплотную занялось развитием транспортной инфраструктуры Сахалинской области. В частности, речь идет о сообщении между материковой частью ДФО и островом Сахалин, которые связывает паромная переправа «Холмск - Ванино». Перевозки на ней осуществляет ОАО «Сахалинское морское пароходство».
В настоящее время, по данным министра транспорта РФ Максима СОКОЛОВА, которые он привел на совещании с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Южно-Сахалинске, на паромную переправу «Холмск -Ванино» приходится 75% всех грузовых перевозок на Сахалине. Кроме того, в среднем в течение года три парома перевозят более 60 тысяч пассажиров.
- До 2018 года предусматривается строительство двух паромов (для перевозки железнодорожных вагонов и автомобилей) за счет средств федерального бюджета с объемом финансирования более 5,5 млрд рублей. В этом году мы закончим проектирование паромов. Также планируется реконструкция береговых сооружений в порту Холмск с объемом федерального финансирования в размере 1 млрд рублей, - сказал министр.
По его словам, действующие паромы, хоть их регулярно и модернизирует Сахалинское морское пароходство, уже давно устарели. Так, Сахалин-7 был построен в 1982 году, Сахалин-8 - в 1985 году, Сахалин-9 - в 1986 году, а самый молодой из них - Сахалин-10 - в 1992 году.
Также министр сообщил, что до 2020 года в рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры и Госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона в развитие портовой инфраструктуры Сахалинской области планируется вложить около 22 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей из средств федерального бюджета.
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