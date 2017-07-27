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Вторник| 08 Августа, 14:17 |
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Японская бизнес-миссия высадилась на Курилах
В делегации, состоявшей из 69 человек, были представители 32 частных компаний. Ее вторая половина состояла из чиновников государственных и муниципальных структур: это сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций. Возглавил группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити ХАСЭГАВА.
Договоренности о совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах были достигнуты на высшем уровне главами государств Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. И вот теперь передовая экспертная группа отправилась на разведку. Отметим, что в мае она уже побывала в Южно-Сахалинске, предварительно обсуждались проекты, которые могли бы быть совместно реализованы на Курильских островах. Есть общий интерес к таким сферам, как сельское и рыбное хозяйство, туризм, энергетика, медицина и переработка бытовых отходов. Цель июньского визита бизнес-миссии - уточнить этот план, детально ознакомившись на месте с основными курильскими объектами.
Прибывших на Кунашир на пассажирском судне «Этопирика» гостей встречали губернатор Олег КОЖЕМЯКО, члены областного правительства, представители МИДа России и предпринимательского сообщества.
- Это большой шаг в развитии двусторонних взаимоотношений, уточнении важных параметров для дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах, - говорит губернатор Сахалинской области. - Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать.
- Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача - провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами, - поделился планами специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. - По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства.
Представители стран обсудили и проблемы, ограничивающие сотрудничество. Одна из главных - это отсутствие прямого транспортного сообщения между Курилами и Японией. В июне, к примеру, из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся первый чартерный рейс. Сейчас согласовываются новые сроки поездки.
- Думаю, надо планировать такой визит на июль, август или сентябрь, когда погодные условия на Курилах более благоприятны. А в дальнейшем можно предусмотреть и другой вариант - организовать прямое паромное сообщение между Немуро и Южными Курильскими островами, по типу того, что уже действует на линии Корсаков - Вакканай. Оно не будет столь сильно зависеть от капризов погоды, - предложил сахалинский губернатор. - Полагаю, что целесообразно будет наладить на регулярной основе и авиационное сообщение между Курильскими островами и Японией.
На встречу в Доме культуры Южно-Курильска пришли и местные жители. Руководитель района Константин БУТАКОВ, приветствуя гостей, говорил о том, что в развитии Курил сегодня решающую роль играет участие государства. В рамках федеральной программы на Кунашире построены более десятка крупных объектов различного назначения, идет строительство жилья и благоустройство общественных мест. Однако предприниматели пока далеко не в полной мере раскрыли богатейший ресурсный потенциал территории.
По его мнению, японской делегации стоит обратить внимание на хорошие возможности для строительства новых производственных комплексов по глубокой переработке морских биоресурсов, рыбоводных заводов, предприятий марикультуры. Хорошие перспективы есть в развитии туризма, альтернативной энергетики, мусоропереработки.
Помимо Кунашира японская делегация посетила Итуруп и Шикотан. Для гостей была предусмотрена и культурная программа. В Южно-Курильске в их честь был организован концерт. Вместе с отечественными «Калинкой» и «Катюшей» на одной сцене прозвучала и японская «Вакарэтэ» - песня о поиске счастья.
Юлия Кикахина.
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