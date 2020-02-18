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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 01 Апреля, 17:02 |
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Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
В четверг, 2 апреля, в период с 11 до 12 часов во Владивостоке проведут оповещение по каналам громкой связи. Горожанам расскажут о важности соблюдения режима профилактики, который действует в целях недопущения распространения коронавируса.
Для информирования задействуют технические средства оповещения автоматизированной системы оповещения населения. Также оповещение будет произведено на телевизионных каналах «Россия 1», «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения сети «Подряд», а также по радиоканалам.
Горожанам напомнят, что сейчас важно воздержаться от посещения различных общественных мест, избегать контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ, ограничить рукопожатия, следует чаще мыть руки с мылом и водой, а также дезинфицировать свои гаджеты. Помимо этого, в оповещении напомнят о том, как действовать в случае ухудшения самочувствия и подозрения на коронавирус.
Напомним, что в Приморском крае действует режим полной самоизоляции. В его рамках гражданам не следует покидать место проживания без острой необходимости.
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