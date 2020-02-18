|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Апреля, 04:43 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020
01.04 |Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
01.04 |Пенсии жителям Приморского края в апреле будут доставлены по утвержденному графику
01.04 |В Хабаровском крае определились с мерами поддержки бизнеса из-за коронавируса
01.04 |Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
01.04 |Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
20 Декабря 2019, 18:54Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
01 Апреля 2020, 17:36 | Регион сегодня
Пенсии жителям Приморского края в апреле будут доставлены по утвержденному графику
Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю просит приморцев-получателей пенсий и иных социальных выплат не волноваться
Зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю информирует приморцев-получателей пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, что в апреле зачисление пенсий на расчетные счета пенсионеров, открытые в кредитных учреждениях, будет осуществлено, как обычно, двумя потоками: 15 и 22 апреля.
Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, почтальоны обязательно доставят денежные средства на дом в дату, утвержденную графиком доставки в период с 3 по 20 апреля.
Loading...
Новости раздела
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- Пенсии жителям Приморского края в апреле будут доставлены по утвержденному графику
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- В Приморье начали подкармливать юридически не существующего в фауне России вида — водяного оленя
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- Наличные деньги отправят на карантин
- Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
Loading...RedTram