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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Июля, 15:00 |
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32 человека из ДФО уже стали участниками программы "Глобальное образование"
Программа позволяет гражданам России пройти обучение в лучших мировых вузах за счет государства. Программа реализует социальную поддержку граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные вузы. Государственные гранты на обучение в крупнейших мировых университетах получат 40 человек. На данный момент участниками стали уже 708 российских студентов.
Основной целью «Глобального образования» является сохранение и приумножение квалифицированных научных, педагогических, инженерных и медицинских кадров, а также управленческих кадров в социальной сфере, способных произвести комплексный перезапуск приоритетных отраслей национальной экономики, в том числе, через трансфер лучших мировых практик и технологий. Кроме того, программа обеспечивает возвратный поток специалистов с зарубежным образованием в регионы. Государственным заказчиком Программы является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, оператором – Московская школа управления СКОЛКОВО.
В рамках президентской программы «Глобальное образование» гранты на обучение в зарубежных вузах уже получило 32 жителя Дальневосточного федерального округа, из них по 11 человек проживают в Хабаровском и Приморском краях, а четверо из республики Саха (Якутия).
«В июне объявлен дополнительный конкурсный отбор. И мы рады, что возможность получить качественное образование в лучших университетах мира при поддержке нашего государства, вновь стала реальностью для более 40 претендентов, - отмечает Анна Гетманская, руководитель программы «Глобальное образование» Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО. – В данный момент обсуждается развитие Программы, ведь образование не имеет границ, и как бы прекрасно ни была устроена система обучения внутри страны, без интеграции в мировое сообщество её развитие немыслимо. В рамках программы «Глобальное образование» государство может направлять и поддерживать этот процесс, устанавливая приоритеты в специализациях и создавая условия для трудоустройства будущих выпускников».
Больше всего участников программы прошли обучение по направлению инженерные кадры (277 человек), на втором месте – педагогические кадры (164 человека), а на третьем – научные направления (119 человек), четвертую и пятую строка лидеров по направлениям обучения заняли управленческие кадры (84 человека) и медицинские (64).
Программа «Глобальное образование» была основана в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации». В рамках Программы осуществляется финансовая поддержка российских граждан, получающих образование в ведущих зарубежных вузах, а также содействие в последующем трудоустройстве. Оператором Программы выступает Московская школа управления СКОЛКОВО, обеспечивая организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение.
Кто может претендовать на участие в программе
Для прохождения конкурса нужно иметь российское гражданство, диплом о высшем образовании и подтверждение поступления в иностранный вуз (в этом году рассматриваются заявки на обучение только по программам магистратуры).
Заявки принимаются на официальном сайте Программы по 13 октября 2019 года. Порядок участия и требования к зарубежным университетам и образовательным программам размещены в разделе "Участнику" - Требования и порядок участия: http://educationglobal.ru/ns/participant/
В общей сложности в рамках программы «Глобальное образование» уже было выделено 708 грантов. Лидирующими странами по нахождению образовательных учреждений, где получали образование участники программы, являются Великобритания - 35% и Австралия – 31,5%.
Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.
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