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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Июля, 17:49 |
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Во Владивостоке ремонт тепловой сети внесёт изменения в схему движения до 26 августа
С 1 июля во Владивостоке на участке дороги от пересечения улиц Ильичева и Днепровской до дома №1 по улице Днепровская ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина перекрытие – ремонт тепловой сети, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Ремонт пройдёт в три этапа. На первом участке «Перекрёсток ул. Ильичёва и ул. Днепровская – ул. Днепровская, 1» ограничение вступило в силу сегодня, 1 июля, и продлится по 10 августа. Затем с 11 по 15 августа движение и парковка автотранспорта будет временно ограничена только в районе дома на Днепровской, 1. Во время третьего этапа работ с 16 августа по 26 августа будет перекрыт участок дороги, проходящей в районе дома по Ильичева, 4.
В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Печорская, Ильичева и Днепровская. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
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