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Вторник| 02 Июля, 13:29 |
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Под Золотым мостом. Яхтсмены устроили разноцветную гонку на глазах у Владивостока
В субботу, 29 июня, в бухте Золотой Рог яхтсмены Владивостока дали старт традиционной гонке из-под моста на «Кубок Адмирала». Гонка приурочена к празднованию Дня города и проводится в рамках Чемпионата Владивостока для крейсерских яхт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в яхт-клубе "Семь Футов".
В полдень 25 яхт разных классов пересекли стартовую линию, расправили разноцветные паруса и всем флотом величественно прошли под Золотым мостом. Несмотря на туман и дождь, яркие белые, красные, синие паруса было отлично видно.
Часть дистанции, по которой шли яхты, проходила вдоль набережной Цесаревича и мимо Токаревского маяка, так что жители и гости города могли наблюдать за красивейшим зрелищем – гонкой спортивных яхт – максимально близко.
Далее яхты направились дальше по дистанции, к островку Уши, затем – к знаку, расположенному в районе Спортивной гавани, и затем на финиш у яхт-клуба "Семь футов".
Победителями гонки стали:
В классе «Конрад 25 Р» - яхта «Кондор», капитан Гарик Степанян;
В классе Platu 25 – яхта Depeche Mode, капитан Валерий Диченко;
В классе «25 футов» - яхта Elfin, капитан Дмитрий Назаров;
В классе Open – яхта Ray, капитан Рафаэль Иштряков;
В классе ORC – яхта Time Machine, капитан Михаил Ермаков.
Фото яхт-клуба "Семь Футов"
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