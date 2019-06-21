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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Июля, 09:17 |
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В Приморье пришла Дальневосточная депрессия
В Приморье похолодало и начался период неустойчивой и холодной погоды. 28 июня на Приморский край вышла обширная циклоническая система и остановилась. Дальше на восток ей преградил путь охотский антициклон, сообщает Маглипогода.
Началась борьба между западными и северо-восточными воздушными массами. При этом произошло вторжение холодного воздуха из Охотского моря.
В последние дни на всей территории края температура днем не превышала +20 °С. Это очень холодно для континентальных районов в это время года.
Над Приморским краем в конце июня установилась так называемая дальневосточная депрессия. Дальневосточная депрессия — это тип циркуляции из области низкого давления. Это происходит в следствие быстрого прогрева материка и еще холодного моря. Циклоны зарождаются и идут с запада на восток, но при встрече холодного воздуха над морями, скорость циклона замедляется или вихрь полностью останавливается. Происходит образование циклогенеза обычно к западу от Приморского края. В этом году дальневосточная депрессия образовалась восточнее обычного и находится сейчас над югом Дальнего Востока. На карте погоды видно, что нет определенного центра циклона. В связи с этим в Приморском крае установилась холодная и неустойчивая погода с дождями и моросью. В Приморье немного потеплеет, но неустойчивая погода продолжится.
В ближайшие дни серьезных изменений в погоде не произойдет. Все также погоду в Приморье будет определять дальневосточная депрессия. Почти всю предстоящую неделю в Приморье время от времени будут наблюдаться дожди различной интенсивностью, местами с моросью при низких температурах. Но интенсивность и частота осадков уменьшится. В середине недели вторжение холодного воздуха с Охотского моря немного ослабеет, поэтому в континентальной части края потеплеет. Дневные температуры воздуха повысятся, что создаст условия для активной конвекции и образование грозовых облаков. В связи с этим во второй половины недели в крае создадутся условия для появления местами ливневых гроз. Самый теплый день на этой недели ожидается в пятницу, когда в континентальной части края температура воздуха местами поднимется до +25 °С +30 °С. А вот жителям прибрежных районов на потепление можно не рассчитывать, здесь температура почти всю неделю составит +13 °С +19 °С. На выходные дни снова произойдет усиление вторжение холодного воздуха с Охотского моря. Это приведет к похолоданию и борьба воздушных масс продолжится, сообщает Маглипогода.
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