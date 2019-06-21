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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Июля, 13:29 |
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Андрей Шаров: Важно строить бизнес так, будто завтра вы продадите его
В рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Восток» состоялась встреча вице-президента Сбербанка Андрея ШАРОВА и приморских бизнесменов. Они обсудили главные ошибки бизнесменов и перспективы работы в условиях цифровизации труда.
Предпринимателей интересовало, какие ошибки губительны для бизнеса. По мнению эксперта, главная из них – неправильная оценка рынка. Предприниматели рассматривают как рынок только свой город, а не весь мир. Также, важно строить бизнес так, будто завтра вы продадите его. Никаких бухгалтерий в тетради и криво построенных процессов в такой схеме быть не может. Иначе, кто захочет купить такую компанию?
Для положительной динамики бизнеса он рекомендовал искать наставника, ставить себя на место клиента и использовать государственные рычаги поддержки. По мнению спикера, нельзя забывать и о важности творчества в нашей жизни. При занятиях живописью, музыкой и скульптурой, человек начинает проникаться новыми идеями.
Бизнесмены обеспокоены перспективами цифровизации труда. По мнению Андрея Шарова, ничего страшного в этом нет. «Помните времена, когда не было банкоматов? Множеству кассиров после их появления пришлось переучиваться. С одной стороны идут сокращения, с другой – улучшения условий жизни. Те специалисты, которые освободятся от рутинных функций, переучатся или начнут оказывать услуги населению. Одна индустрия социальных сетей создала в мире 21 миллион рабочих мест», - объяснил эксперт.
Он призвал обратить внимание на сервис в России. По его словам, этот сегмент практически не развит, и хорошее обслуживание, скорее исключение из правил. Наиболее перспективными сферами Андрей Шаров считает медицину, городские сервисы и ремонт помещений.
Фото предоставлены пресс-службой форума «Восток».
Диана БЕЛАЯ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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