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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Июля, 12:37 |
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Островная столица отодвинула Владивосток с ценового пьедестала
По данным ресурса www.rlt24.com на середину июня этого года, самый дорогой средний «квадрат» нового жилья на Дальнем Востоке строился в Южно-Сахалинске – 126 376 рублей за 1 кв. метр. Это было дороже, чем во Владивостоке – 102 805 и Сочи – 115 778 рублей. Вперед этот дальневосточный город пропустил только Москву – 229 196 рублей и Санкт-Петербург – 135 477 рублей.
Известно, что в минувшем году рост цен на новое жилье в Сахалинской области составил рекордные для ДФО 21%, притом, что в отдельных дальневосточных регионах цены остались на уровне 2017 года и даже снизились.
По данным этого портала на третьем месте по средней цене «квадрата» в новострое на Дальнем Востоке оказался Якутск - 80 065 рублей и только на четвертом Хабаровск – 70 413 рублей.
Для «отодвинутого» по дороговизне нового жилья Владивостока утешительным является то, что данный ресурс отдает ему третье место по цене среднего «квадрата» в новострое в номинации «города с населением свыше 500 тысяч человек». Южно-Сахалинск и Сочи в нее не попадают.
Виктор КУДИНОВ.
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