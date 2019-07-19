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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 01 Августа, 17:29 |
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В Приморье введен режим ЧС
В одном из хозяйств Пограничного района обнаружили заболевание – предположительно африканскую чуму свиней. В радиусе 100 километров от очага запрещена реализация свинины. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова в четверг, 1 августа.
Заболевание было обнаружено в хозяйстве, расположенном недалеко от автоперехода Сосновая Падь, 31 августа – предположительно, африканская чума свиней. Для подтверждения вируса образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. На данный момент в муниципалитете объявлен режим ЧС, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, вирус занесен в результате нарушений ветеринарных правил – бесконтрольного выгула животных. Все они в ближайшее время будут уничтожены, в районе автоперехода выставлен пост ДПС, работают ветеринарные врачи», – проинформировал руководитель Госветинспекции Приморья Дмитрий Кузин.
Олег Мельников подчеркнул, что необходимо принять все необходимые профилактические меры и не допустить распространение вируса по территории края.
«На границе 100-километровой зоны от очага будут выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продукции свиноводства запрещены», – обозначил заместитель главы региона.
Отметим, для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
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