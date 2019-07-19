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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Августа, 00:23 |
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На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
Аналитики HeadHunter выяснили, как часто дальневосточники указывают в своих ключевых навыках грамотность и грамотную речь, и насколько важны эти качества для трудоустройства.
По данным базы резюме hh.ru, такой навык как грамотность в своих резюме 7,9% дальневосточников, грамотная речь встречается – в 5,7% резюме.
Интересно, что чаще всего акцент на грамотности и грамотной речи делают женщины – им принадлежат 62% резюме с соответствующими пометками.
«Довольно часто дальневосточники не указывают грамотность и грамотную речь отдельным навыком, так как считают их навыками «по умолчанию» или просто не придают значения. Это серьезная ошибка, ведь работодатели обращают внимание на них: они важны не только в сугубо гуманитарных профессиях, но и везде, где сотруднику приходится коммуницировать с клиентами и партнерами», - отмечает Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.
По данным базы вакансий hh.ru, в 14,5% предложений о работе на Дальнем Востоке среди требований к кандидату встречается грамотная устная и письменная речь.
«Указав «грамотность» и «грамотную речь» среди своих ключевых навыков, соискатель может стать привлекательным для большего числа компаний. Главное – быть честным, ведь выяснить реальный уровень грамотности любого человека очень просто. Кроме того, при размещении резюме важно проверить текст на наличие ошибок и опечаток – они могут оттолкнуть работодателя», - добавляет Софья Красуля.
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