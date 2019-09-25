|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 02 Октября, 03:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке круглосуточно ремонтируют дороги
Во Владивостоке продолжается больший дорожный ремонт. Часть дорог ремонтируют комплексно - с заменой покрытия на проезжей части и тротуарах, ремонтом лестниц, подпорных стен и другой инфраструктуры, на других меняют покрытие на пешеходных зонах и дорогах, на третьих ведут восстановительный ремонт поврежденных участков. Ремонт контролируют специалисты администрации Владивостока и лично глава города Олег Гуменюк.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что в минувшие выходные дни подрядные организации выполняли восстановительный ремонт участков дороги на Калинина, Зои Космодемьянской, Гоголя и других улицах города.
Продолжаются и комплексные ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в выходные специалисты уложили более 600 тонн выравнивающего слоя асфальта на улице Калинина, более 300 тонн - на Нерчинской. Проводили укладку верхнего слоя дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона на Воропаева и Кирова. Сейчас эти работы идут на Енисейской.
«Проведены также работы по фрезированию участок от остановки «Постышева» до поворота на школу № 38, по проспекту Красного Знамени (от «Гоголя» к кольцу Инструментального завода), а на улице Капитана Шефнера готовили подбетонное основание для дальнейшей заливки», - добавили специалисты.
Ремонт дороги продолжается и на улице Снеговой. Здесь подрядчики готовят основание дороги под дальнейшую укладку нового асфальтового покрытия, на участке дороги в минувшие выходные уложили более 2 тысяч квадратных метров нижнего, выравнивающего слоя асфальта, установили 700 погонных метров бортовых камней.
На Шкотовской рабочие также монтируют бортовые камни, чтобы уложить новый асфальт на дороге и пешеходной зоне.
Дорожные работы во Владивостоке ведутся в круглосуточном режиме. В дневные часы идет ремонт на участках с невысокой интенсивностью дорожного движения, ночью – на основных магистралях.
Администрация города просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки.
- Известный российский путешественник выбрал топливо ННК
- Во Владивостоке сносят бараки
- Во Владивостоке круглосуточно ремонтируют дороги
- Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей
- Около 250 приморцев смогут трудоустроиться на новые заводы в ТОР "Надеждинская"
- В Приморье популяция амурского тигра увеличилась в 10 раз
- В Приморье есть человек, который верит, что ТОР "Большой Камень" состоится
- WWF России подводит итоги и планирует работу в бассейне Амура с руководителями ООПТ, охотнадзора и НКО
- Чем занимается мэр Владивостока по ночам, пока горожане спят
- Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
-
Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2019, 09:00"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
Лошь - на Нерчинской ни чего не делается, ни ночью, ни в выходные, ни днем.
Авторизация: