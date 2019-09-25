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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 02 Октября, 03:48 |
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Во Владивостоке сносят бараки
Четыре аварийных барака снесли во Владивостоке по решению администрации города. Это двухэтажные деревянные строения на Верхнепортовой, 41, Гоголя, 39 и Коммунаров, 31 и 37. Собственникам жилья в бараках приобретены новые квартиры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
С каждым собственником проведена индивидуальная работа по подбору квартиры, ремонту и переселению. Например, один из жителей барака на Верхнепортовой, 41 очень просил, чтобы его новая квартира также была неподалеку от моря. Он занимается изготовлением сувениров из ракушек и, по его словам, «море всегда его вдохновляло». В результате такая квартира для него была найдена.
Как отмечают специалисты, за последние годы во Владивостоке переселены жители 26 аварийных бараков. Снос старых домов ведется постепенно, по мере выделения средств из бюджета. Как использовать освободившиеся земельные участки, сейчас предстоит решить. Возможно, что какие-то из них благоустроят под парки, но окончательное решение пока не принято.
Евгений Кулешов (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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