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01 Октября 2019, 16:52 | Регион сегодня

Известный российский путешественник выбрал топливо ННК

В столице Приморья и ДФО дан старт заключительному этапу кругосветного путешествия "На "буханке" вокруг света"

Собрались однажды русский, еврей и татарин поехать на «буханке» в кругосветку. В результате на легендарном УАЗ-452 они дважды пересекли экватор по суше, проехали уже 61 страну и 80 000 км по 4 континентам. Путешественникам остался последний «рывок» от Владивостока до Москвы.

Бессменный командир экипажа Александр Холодный, оператор Рустем Казанбаев и механик Николай Баландинский рассказали корреспонденту «Золотого Рога» о том, как они чинили машину после некачественной заправки в ЮАР, чем можно перекусить на АЗС в Мексике и какую заправку они выбрали в Приморье.

 


 

 

 

- У «буханки» два бака и левый руль. Непривычный транспорт для нашего края. А что еще уникального есть в этой машине?

- Это рамный внедорожник. В Мексике продают «буханки» как бывшую военную технику, и стоит она в пять раз дороже, чем в России. В Европе такой автомобиль стоит 20 тысяч евро и весьма востребован. Все думают, что это российская военная техника, а ведь Россия делает танки, которые не ломаются. Мы никого не переубеждаем. На наш взгляд, у этой машины есть душа. Это харизматичная легенда, которая любит нас, а мы отвечаем взаимностью.

- Почему для заправок на территории Дальнего Востока вы выбрали АЗС под логотипом ННК?

- Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. Апогеем всего этого стала двухдневная самостоятельная чистка форсунок. Чтобы добраться до них, надо разобрать полмашины и снять двигатель. С тех пор решили тщательно выбирать топливо, так как никому больше не хотелось повторять этот опыт. Когда мы прибыли в ваш регион, то начали просматривать все автомобильные форумы. Привлекло то, что у «ННК» полный цикл производства топлива, значит никто его не «разбодяжит». Кроме того, это достаточно разветвленная сеть, ее заправки есть в самых отдаленных районах, что очень важно при совершении дальних поездок. Уютная кафе-зона с плюшками и горячим кофе, комфортный санузел — это очень важно. Недаром на ННК столько машин стоит в очереди на заправку.

Во многих странах большие проблемы с заправками, в них отсутствует туалет или магазин, негде перекусить.

- Если с Россией все понятно, то как вы решали вопрос с топливом в других странах?

- У нас битопливная система в машине: бензин и газ. В тех странах, где цены на топливо очень высокие это помогало нам сэкономить. Благодаря газу мы и смогли решить проблему с форсунками. Она появилась еще в Намибии, но там помощи было ждать неоткуда, необходимо было ехать до Кейптауна. Никаких газовых заправок там нет, приходилось заливать себе обычный бытовой газ из баллонов. В ЮАР, кстати, жители местных деревень продают топливо в виде мутно-желтой жидкости в бутылках из-под виски.

- Что вкусного вы пробовали на заправках в разных странах мира?

- Мексиканская кухня, там совершенно умопомрачительные лепешки, кесадильи и буррито. Рустему нравится йогурт, а Николай остался покорен призаправочными кафе в Марокко.

- Что для вас идеальная АЗС?

- Самые невероятные заправки по дизайну в США. Они выполнены в определенной стилистике, многие из них легендарные еще с 60-х годов. Самые функциональные АЗС в России. Это такие комплексы полного цикла, где есть и заправка, и кафе, и магазин, и мойка самообслуживания. Если говорить про наполнение, то заправке ННК не хватает разве что стенда с брелоками и наклейками на автомобиль, символизирующими город. Для автомобильных туристов это просто находка.

- Вы - взрослые люди с разными характерами и привычками. Как удалось не поругаться в столь долгом путешествии?

- Очень важна психологическая совместимость. Нам повезло, мы понимаем друг друга практически идеально. Разногласия, конечно, бывали, но они незначительные и быстро забывались.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: путешествие  ННК  топливо 


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