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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Ноября, 14:58 |
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Предпринимателей Приморья вызывают на опрос
Предприниматели могут принять участие в работе по совершенствованию Инвестиционного портала Приморского края
Сайт представляет собой площадку, где собрана вся информация для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов – это данные о проектах, инициаторы которых находятся в поисках партнеров, перечень земельных участков с инфраструктурой, которые можно получить в аренду, актуальная законодательная база и многое другое. Предоставить свои предложения по улучшению портала и поделиться мнением по поводу его работы можно, пройдя опрос.
Как отметила директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Приморского края Елена Демиденко, за последний год инвестпортал посетили более 31 тысячи уникальных пользователей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«С момента перезапуска ресурса, в сентябре 2018-го, его посещаемость выросла в два раза. Среди пользователей портала предприниматели со всего мира – из США, Китая, Республики Корея и других стран. Иностранцы могут воспользоваться англоязычной версией сайта, также в тестовом режиме запущена версия на китайском языке», – обозначила она.
Также предприниматели могут воспользоваться каналом прямой связи с губернатором Приморья. Ответ будет дан в течение трех дней. Получить краткую консультацию по вопросам получения земельного участка, оформления налоговых льгот, привлечения доступного кредита и по другим темам можно с помощью онлайн-чата, ссылка на который размещена на главной странице сайта.
Один из самых популярных сервисов портала – возможность удаленно подать заявку на сопровождение проекта Инвестиционным агентством. Для этого достаточно нажать кнопку «Подать заявку» на главной странице сайта, заполнить форму и приложить бизнес-план.
На инвестпортале ежедневно публикуются статьи о запуске и реализации в Приморье инвестиционных проектов, новых мерах поддержки инвесторов, мероприятиях по улучшению инвестиционного климата. Следить за обновлениями можно также в аккаунтах Инвестиционного агентства в Instagram, Facebook и Twitter.
Напомним, в настоящее время Инвестагентство Приморского края сопровождает 84 проекта в различных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, туризме и других. Специалисты агентства помогают в ускоренном порядке решить административные вопросы, подобрать и оформить земельный участок, найти соинвестора для дальнейшего развития проекта, представляют проекты на международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Благодаря комплексному сопровождению краевого Инвестиционного агентства в течение 2018 года инвесторы вложили в реализацию проектов в Приморье свыше 2 миллиардов рублей.
Отметим, качественная работа инвестпортала – один из показателей, по которому оценивают регионы России при формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 этого рейтинга. В Приморье сегодня реализуются 12 проектов, которые позволят добиться положительных изменений в бизнес-климате региона.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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