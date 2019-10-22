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В школах Приморья появится новый урок
Команда из ученых, преподавателей и представителей культурных организаций края создала уникальный внеурочный проект – "Этноурок "Приморье многонациональное". Его апробацию проведут 1 ноября в рамках VII Конгресса народов Приморского края
Об этом стало известно на пресс-конференции в четверг, 31 октября, по случаю празднования Дня народного единства.
Проект «Этноурок «Приморье многонациональное» – это методическое пособие, предназначенное для внеклассной работы учителей, занимающихся с подростками 12-15 лет. В нем представлены семь уроков по межэтническим, межрелигиозным, миграционным отношениям в крае. Восьмой урок предлагает формат викторины «Этномарафон».
«Этот проект готовился департаментом внутренней политики Приморского края на протяжении полугода. Мы работали над ним в формате творческой команды, в которую вошли ученые истории, археологии, этнографии Дальнего Востока, преподаватели ДВФУ, учителя, руководители национально-культурных организаций и представители журналистского сообщества. Проделана серьезная работа, которая позволила получить в результате полноценный внеурочный образовательный проект», – отметила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.
Инновационный внеурочный проект пройдет апробацию 1 ноября в рамках VII Конгресса народов Приморского края, который в этом году примет Находка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«15 учителям будут вручены комплекты, включающие методическое пособие, карту Приморья, специальные магниты для работы и многое другое. Они смогут апробировать этноуроки у себя в школе. Это будет новшеством в детском допобразовании. После того как пройдет апробация, мы будем адаптировать урок с учетом выявленных замечаний», – подчеркнули в ведомстве.
Организаторы проекта предполагают, что реализация проекта даст школьникам понимание гражданского единства народов России, основанного на взаимном уважении и дружбе, познакомит с историей многонационального Приморья, самобытными традициями народов и поможет установлению позитивных доброжелательных отношений в коллективе.
Проект «Этноурок «Приморье многонациональное» реализуется в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики, развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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