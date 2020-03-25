|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 02 Мая, 14:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост
За минувшие сутки в Приморье проверено 500 объектов торговли и услуг, выявлено 115 нарушений, составлено 94 административных протокола. Такие данные озвучил губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании с главами муниципалитетов, которое провел в Большом Камне в субботу, 2 мая.
По словам Олега Кожемяко, основные нарушения, зафиксированные административными комиссиями, – отсутствие масок и перчаток у сотрудников, недостаточная дезинфекция помещений, несоблюдение «социальной дистанции» посетителями.
«Административные комиссии должны продолжать проверку объектов торговли и услуг в течение всех майских праздников. Снова посетить предприятия, где зафиксированы нарушения, и, если они не устранены, то вместе с Роспотребнадзором оформлять документы и обращаться в суд для приостановки деятельности таких компаний», – обозначил Губернатор.
Главы муниципалитетов доложили о том, как административные комиссии вместе с полицией пресекали нарушения санитарно-эпидемиологических мер на местах.
Так, во Владивостоке накануне проверили парикмахерские, салоны красоты, общественный транспорт, сняты с маршрута два автобуса за неудовлетворительное санитарное состояние, составлено 15 протоколов.
«Перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост», – добавил мэр города Олег Гуменюк.
В Уссурийске проверено 122 предприятия торговли и бытового обслуживания. В Артеме 14 рабочих групп проверили 183 объекта и 71 единицу транспорта, составлено 22 протокола, 206 граждан предупреждены о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Особое внимание Олег Кожемяко заострил внимание на дезинфекции подъездов жилых домов, особенно там, где проживают заболевшие коронавирусом, такие данные предоставит Роспотребнадзор.
«Соберите управляющие компании, обеспечьте необходимыми средствами дезинфекции, проконтролируйте, чтобы два раза в день мылись подъезды», – поручил Губернатор.
Руководитель Приморья подчеркнул, что работа по соблюдению всех ограничительных мер должна быть комплексной.
«Необходим четкий план действий, куда какая комиссия пойдет, когда повторно проверит, устранены ли нарушения. Параллельно такая работа должна вестись и на улицах, в транспортной отрасли», – обозначил он.
Напомним, контролировать соблюдение самоизоляции и масочного режима могут сами жители Приморья. Сообщить о выявленных нарушениях можно по телефону «горячей линий»: 8 (423) 273-14-90. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Во Владивостоке перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост
- "Кого защищает полиция?": нападавшие в центре Владивостока пятый год остаются безнаказанными
- Хочешь сохранить липу — нанеси свою пасеку на карту Приморья
- Маски без шоу: В праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- В Приморье заказники усилили вездеходной техникой
- Бизнес Приморья приносит соболезнования семье Виктора Марченко
- В Приморье и в бассейне Амура начался учет одного из самых редких видов пртиц
- В Приморье названа дата снижения пика заболевания COVID-19
- Банк "Приморье" повышает ставку по вкладу "75 лет Победы"
- До 15 мая: "Живая тайга" ждет работы на конкурс от журналистов Дальнего Востока и Забайкалья
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.